МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Цены на золото растут на торгах во вторник на фоне ослабления американского доллара и падения доходности гособлигаций США. Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет понижать процентные ставки в следующем году, сообщает Reuters.

Около 10.41 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 2062,09 доллара за унцию. На предыдущей сессии они поднимались до 2 070,39 доллара за унцию, максимума более чем за две недели. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 2 073,20 доллара за унцию.

Объем торгов невелик, так как многие рынки закрыты после празднования Рождества. Участники рынка ожидают, что торговая активность останется сдержанной в течение укороченной рабочей недели.

"Основной фактор, поддерживающий золото — это ожидания перехода центробанков к более мягкой денежно-кредитной политике и, соответственно, к понижению ставок в следующие несколько лет", — отмечает аналитик Kinesis Money Карло Альберто де Каса.

Существует высокая вероятность того, что цены на золото смогут удержаться выше 2000 долларов за унцию в 2024 году, говорит де Каса, ссылаясь в том числе на сохраняющуюся геополитическую напряженность.

Чем ниже процентные ставки, тем привлекательнее для инвесторов не приносящее процентного дохода золото. Кроме того, в периоды геополитической нестабильности золото пользуется спросом как актив-убежище.

Вышедший в пятницу отчет показал, что в ноябре по сравнению с декабрем потребительские цены в США снизились, причем это было первое снижение за три с половиной года. Годовой темп общей инфляции замедлился и составил менее 3%.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что трейдеры учитывают в котировках 89-процентную вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в марте.

Индекс доллара остается близ 5-месячных минимумов. Доходность американских гособлигаций также понижается.

Благодаря ослаблению доллара золото становится дешевле для держателей других валют.

Серебро на спот-рынке подорожало на 0,4%, до 24,2664 доллара за унцию. Платина опустилась в цене на 0,2%, до 969,17 доллара за унцию, а палладий — на 0,7%, до 1 194,38 доллара за унцию.