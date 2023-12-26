МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в начале последней недели года повышаются, сообщает Reuters. Торги на рынках сегодня возобновились после рождественских праздников на фоне ожиданий скорого снижения ставок Федеральной резервной системы.

Все три ведущих индекса США в пятницу выросли, после того как макроданные указали, что инфляция приблизилась к цели ФРС. Индексы также выросли восьмую неделю подряд — это самая длительная позитивная серия для S&P 500 с конца 2017 года.

В настоящее время S&P 500 находится на 1% ниже рекордного уровня закрытия, установленного в январе 2022 года. Если индекс закроется выше этого уровня, он подтвердит бычий рынок, начало которому было дано в октябре 2022 года.

На этой неделе ожидается выход статистики заявок на пособие по безработице, которая будет опубликована в четверг. Выступлений каких-либо представителей ФРС не ожидается.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу показал, что инфляция продолжает приближаться к 2%-ному целевому уровню ФРС.

"В обычное время замедление полугодовой инфляции не вызвало бы столько энтузиазма, но поскольку инвесторы все с большим нетерпением ждут снижения процентных ставок ФРС, любые индикаторы подойдут для подтверждения завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики центробанка", — указывает Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

Миллиардер Джим Рэтклифф сообщил, что завершит покупку 25%-ной доли в Manchester United по цене 33 доллара за акцию. В рамках этой сделки стоимость всего клуба оценивается примерно а 5,4 млрд долларов, ниже первоначальных оценок в 6 млрд долларов.

Акции британского футбольного клуба на премаркете подскочили на 5,8%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 55 пунктов, или 0,15%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 7,75 пункта, или 0,16%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 36 пунктов, или 0,21%.

Акции Gracell Biotechnologies взлетели на 59,5% после того, как AstraZeneca сообщила, что купит китайскую компанию за 1,2 млрд долларов.

Бумаги Intel Corp подорожали на 1,9%. Израильское правительство согласилось предоставить компании грант в размере 3,2 млрд долларов на строительство нового завода по производству микросхем на юге Израиля за 25 млрд долларов.

Объемы торгов на этой неделе, вероятно, останутся низкими. Многие участники рынка взяли выходные перед концом года.