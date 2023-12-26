МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали торги с повышения, сообщило агентство Reuters. Усилившиеся ожидания относительно скорого снижения ставок ФРС США благотворно повлияли на настрой инвесторов после Рождества.

Dow Jones Industrial Average подрос на 19,93 пункта, или 0,05%, до 37 405,90 пункта.

S&P 500 повысился на 4,23 пункта, или 0,09%, до 4 758,86 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 35,72 пункта, или 0,24%, до 15 028,69 пункта.