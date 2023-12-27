МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В среду доллар США оставался под давлением ожиданий понижения ключевой процентной ставки ФРС, а евро торговался против него около максимума за четыре месяца, передает Reuters. Торги проходили вяло, при небольших объемах ликвидности. Поскольку многие трейдеры находятся в отпусках, до Нового года ситуация, видимо, не изменится.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 101,47, недалеко от достигнутого на прошлой неделе пятимесячного минимума 101,42. По итогам года индекс готовится потерять 1,9%. Два предыдущих года он закрыл с большим ростом на ожиданиях ужесточения политики ФРС.

"Экономических данных на этой праздничной неделе почти нет, поэтому мы не ожидаем, что календарный год закончится большими колебаниями цен", — сказано в аналитической записке Monex USA.

Ослабление доллара в последние два месяца обусловлено ожиданиями понижения ключевой ставки ФРС в следующем году. Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что рынки учитывают в котировках первое понижение в марте с вероятностью 79%, а также полагают, что в следующем году ключевая ставка будет понижена в общей сложности более чем на 150 базисных пунктов.

Данные указывают на замедление инфляции, и это усиливает ожидания понижения ставок в следующем году.

"Дезинфляция укореняется, и рынки ожидают, что в следующем году центральные банки перейдут к смягчению условий финансирования на фоне слабости роста экономики", — сказал аналитик OCBC Кристофер Вон. По его словам, это поддерживает рискованные активы.

В начале сессии среды валюты Австралии и Новой Зеландии обновили пятимесячные максимумы против доллара США на уровнях 0,6828 и 0,6333.

Пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,04%, по 1,10385, отступив от достигнутого во вторник максимума за четыре месяца 1,1045. С начала года пара выросла почти на 3% и готовится закончить третий месяц подряд на позитивной территории.

Иена снизилась против доллара на 0,14%, пара торговалась по 142,58. По итогам года иена, видимо, потеряет против доллара 8%, несмотря на поддержку, которую ей в последние недели оказывают признаки подготовки Банка Японии к сворачиванию крайне мягкой политики.

Из опубликованных в среду протоколов декабрьского заседания Банка Японии следует, что правление решило оставить в силе крайне мягкую политику, но некоторые его члены высказались за продолжение обсуждения отказа от массированного стимулирования экономики.

По мнению аналитиков Saxo, эти протоколы указывают на склонность центрального банка к мягкой политике, в них нет признаков готовности к срочному отказу от нее. Банк откажется от массированного стимулирования позже, чем ожидают участники рынка, считают в Saxo.