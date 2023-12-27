МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На торгах в среду котировки большинства цветных металлов растут, получая поддержку со стороны позитивных новостей из производственного сектора Китая. Свою роль сыграло и ослабление доллара США, сообщает Reuters.

Около 07.07 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,6%, до 8625 долларов за тонну. Накануне торги не проводились, так как продолжались длинные рождественские выходные.

Наиболее активно торгующиеся февральские фьючерсы на медь на SHFE подорожали на 0,1%, до 69 260 юаней (9693,9 доллара) за тонну.

Прибыли крупных промышленных компаний Китая в ноябре взлетели на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после роста лишь на 2,7% в октябре. По-видимому, ситуация в производственном секторе китайской экономики улучшается, что поддерживает оптимизм инвесторов в отношении перспектив меди. Это обусловлено как расчетами на повышение спроса на медь в рамках энергетического перехода, так и ухудшением ситуации с поставками ввиду прекращения работ на некоторых рудниках.

Так или иначе рост котировок в краткосрочной перспективе может быть ограничен вследствие слабого спроса на спот-рынке, предупреждают аналитики Guotai Junan Futures.

Спрос на медь на спот-рынке в Китае ограничен после того, как компании в последнее время активно восполняли запасы. Это привело к тому, что премия, с которой медь ранее торговалась на спот-рынке по сравнению с рынком фьючерсов, превратилась по состоянию на вторник в дисконт в размере 110 юаней за тонну.

Индекс доллара демонстрирует небольшой подъем, но остается вблизи 5-месячного минимума. По итогам года динамика этого индекса может оказаться худшей с 2020 года, так как рост ожиданий понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США уменьшает привлекательность американской валюты в глазах инвесторов.

Ослабление доллара делает торгующиеся в нем металлы более дешевыми для держателей других валют.

Сотни работников никелевой индустрии Индонезии в среду вышли на мирную акцию с требованием повышения стандартов рабочей безопасности после взрыва на металлургическом комбинате компании Tsingshan Stainless Steel в воскресенье. В результате взрыва погибли 18 человек. Проведенная сегодня мирная акция не отразилась на операциях.

Алюминий на LME подешевел в среду на 0,1%, до 2323,5 доллара за тонну. Цинк прибавил в цене 0,9%, до 2624,5 доллара, свинец — 0,6%, до 2076 долларов, никель — 1,5%, до 16 750 долларов, олово — 2,8%, до 25 570 долларов.

На SHFE алюминий вырос в цене на 0,7%, до 19 325 юаней за тонну, олово — на 2,7%, до 213 910 юаней, свинец — на 0,7%, до 15 840 юаней, цинк — на 0,3%, до 21 455 юаней. Никель просел на 0,8%, до 129 550 юаней за тонну.