МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В среду доллар США опускался до минимума за пять месяцев, а евро поднимался против него до максимума за четыре месяца на ожиданиях скорого понижения ключевой процентной ставки ФРС, сообщает Reuters. Торги проходили вяло, при небольших объемах ликвидности.

Поскольку многие трейдеры находятся в отпусках, до Нового года ситуация, видимо, не изменится.

Индекс доллара опускался до минимума с 28 июля 101,41. По итогам года индекс готовится потерять 1,9%. Два предыдущих года он закрыл с большим ростом на ожиданиях ужесточения политики ФРС.

"В целом я ожидаю, что мировые рынки будут спокойны", — сказал главный экономист SEB Йенс Магнуссон.

"Фондовые рынки сохраняют силу, и это продлится до Нового года, — добавил он. — Если не произойдут значимые геополитические события, в течение нескольких дней на валютных рынках будет спокойно".

Ослабление доллара в последние два месяца обусловлено ожиданиями понижения ключевой ставки ФРС в следующем году.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что рынки учитывают в котировках первое понижение в марте с вероятностью 85%, а также полагают, что в следующем году ключевая ставка будет понижена в общей сложности более чем на 150 базисных пунктов.

Данные указывают на замедление инфляции в США, и это усиливает ожидания понижения ставок в следующем году.

"Дезинфляция укореняется, и рынки ожидают, что в следующем году центральные банки перейдут к смягчению условий финансирования на фоне слабости роста экономики", — сказал аналитик OCBC Кристофер Вон. По его словам, это поддерживает рискованные активы.

Пара евро/доллар США выросла на 0,1%, до 1,1053, ранее достигнув четырехмесячного максимума 1,1055. С начала года пара выросла почти на 3% и готовится закончить третий месяц подряд на позитивной территории.

"Думаю, пока не исключена мягкая посадка экономики и сохраняется сильная склонность инвесторов к риску, рынки будут больше интересоваться евро, чем долларом", — сказал Магнуссон из SEB.

Иена снизилась против доллара на 0,1%, пара торговалась по 142,52. По итогам года иена, видимо, потеряет против доллара 8%, несмотря на поддержку, которую ей в последние недели оказывают признаки подготовки Банка Японии к сворачиванию крайне мягкой политики.

Из опубликованных в среду протоколов декабрьского заседания Банка Японии следует, что правление решило оставить в силе крайне мягкую политику, но некоторые его члены высказались за продолжение обсуждения отказа от массированного стимулирования экономики.

По мнению аналитиков Saxo, эти протоколы указывают на склонность центрального банка к мягкой политике, в них нет признаков готовности к срочному отказу от нее. Банк откажется от массированного стимулирования позже, чем ожидают участники рынка, считают в Saxo.

В среду валюты Австралии и Новой Зеландии обновили пятимесячные максимумы против доллара США на уровнях 0,6836 и 0,6324.