МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в среду в Чикаго утратили часть завоеванных накануне позиций. Как сообщает Reuters, участники рынка следят за рисками для поставок и корректируют позиции в конце года.

Фьючерсы на сою и кукурузу снизились в цене, поскольку ралли нефтяных цен приостановилось. Прогнозы дождей в засушливых сельскохозяйственных регионах Бразилии, являющейся ключевым экспортером этих культур, также оказали давление на цены.

По состоянию на 10.50 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,2%, до 6,28 3/4 доллара за бушель.

Во вторник котировки подскочили к максимуму с 8 декабря и закрылись с повышением более чем на 3%. В понедельник торги на CBOT не проводились в связи с празднованием Рождества.

Во вторник котировки зерновых и сои росли вслед за нефтяными ценами, которые повышались на фоне очередного нападения на судно в Красном море.

Сообщения о том, что Украина нанесла ракетный удар по большому российскому десантному кораблю, сигнализируют о сохранении рисков для поставок по Черному морю.

"Геополитическая напряженность в мире и крупная короткая позиция инвестфондов по контрактам на пшеницу и кукурузу в конце года способствуют закрытию коротких позиций", — отметили в Agritel.

Снижение доллара против других основных валют в среду также поддерживает котировки зерновых и сои на CBOT. Индекс доллара опустился к 5-месячному минимуму.

Участники рынков наблюдают за ситуацией в Красном море. Некоторые крупные судоходные компании ранее сообщили о планах возобновить навигацию в этом регионе.

Фьючерсы на сою на CBOT подешевели на 0,3%, до 13,15 3/4 доллара за бушель, а на кукурузу — на 0,4%, до 4,78 1/2 доллара за бушель.

Согласно метеопрогнозам, в засушливых районах центральной и северной Бразилии в ближайшие семь дней могут местами пройти дожди. Кроме того, в начале января ожидаются сильные повсеместные осадки.

Фермеры в ключевом сельскохозяйственном штате Бразилии Мату-Гросу начали сбор урожая сои сезона 2023-2024. Это самое раннее известное начало сбора урожая сои в этом штате: сухая погода ускорила созревание.

"Первые данные по урожайности ранних посевов в Мату-Гросу явно разочаровывают. Между тем урожайность более поздних посевов может оказаться выше, поскольку возобновление дождей пошло им на пользу", — отметили в Agritel.

Ожидаемые в ближайшие недели дожди, вероятно, благоприятно скажутся на объемах первого урожая кукурузы в этом сельскохозяйственном году, а также улучшат перспективы сева более крупного второго урожая.