МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть понижаются на торгах в среду после значительного роста накануне. Инвесторы следят за событиями в Красном море, передает Reuters.

Около 11.41 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent опустились в цене на 53 цента, или 0,65%, до 80,54 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI — на 62 цента, или 0,82%, до 74,95 доллара за баррель.

Понижение цен на нефть в среду может быть связано с тем, что инвесторы фиксируют прибыль после сильного ралли во вторник, говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Во вторник и Brent, и WTI прибавили более 2% на фоне новых нападений на суда в Красном море. Кроме того, инвесторы надеются на понижение процентных ставок в США, что, как предполагается, стимулирует экономический рост и спрос на нефть.

Хотя атаки хуситов продолжаются, такие крупные судоходные компании как Maersk и CMA CGM вернулись к использованию маршрутов через Красное море и Суэцкий канал вслед за развертыванием многонациональной оперативной группы в этом регионе.

Перспективы продолжительной кампании ЦАХАЛ в Газе также остаются важным драйвером настроений инвесторов. В среду израильские силы продолжали оказывать давление на центральные районы сектора с суши, моря и воздуха. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил во вторник, что война в Газе будет продолжаться "много месяцев".

Отгрузка нефти в Новороссийске была приостановлена в среду ввиду шторма, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Однако экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума рядом с новороссийским портом уже возобновился, сообщило министерство энергетики Казахстана.

Коммерческие запасы нефти в США могли сократиться на минувшей неделе на 2,6 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов и бензина, вероятно, выросли, полагают опрошенные Reuters аналитики.

Данные по запасам Американского института нефти (API) выйдут в среду, а Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США — в четверг. Сроки сдвинуты на день из-за длинных рождественских выходных.