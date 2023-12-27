МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду торгуются вяло. Накануне индекс S&P 500 завершил сессию вблизи своего исторического максимума на фоне усиливающихся надежд на то, что ФРС США начнет снижать процентные ставки уже в марте, сообщает Reuters.

Объемы торгов на премаркете были низкими, поскольку большинство участников рынка уже отправились в отпуск, а также в силу отсутствия каких-либо важных катализаторов, за исключением еженедельной статистики по заявкам на пособия по безработице, которая выйдет в четверг.

Восьминедельное ралли основных индексов две недели назад резко ускорилось — после того, как ФРС дала понять, что готова завершить текущий цикл повышения ставок и не исключает их снижения в 2024 году.

"Рынок акций, похоже, завершит год на мажорной ноте, поскольку тема замедления инфляции продолжает стимулировать ралли в рискованных активах по всему миру", —указывает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян.

Во вторник, после празднования Рождества, рынки продолжали расти при небольших объемах торгов, а ключевой фондовый индекс приблизился к своему наиболее высокому уровню закрытия с января 2022 года. В настоящее время он близок к достижению максимального квартального прироста за последние три года.

Если по итогам торгов S&P 500 окажется выше отметки 4796,65 пункта, это подтвердит предположение о том, что индекс перешел в стадию бычьего рынка после того, как протестировал низшую точку медвежьего рынка — минимум по закрытию, достигнутый в октябре 2022 года.

"Когда рождественское веселье уляжется, наступит отрезвление", — предупреждает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардская.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на индекс DJIA торговались без изменений, фьючерсы e-mini на S&P 500 — с понижением на 1 пункт, или 0,02%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — с понижением на 0,75 пункта.

Акции Bit Digital на премаркете выросли на 9,3%: базирующаяся в США майнинговая компания планирует в 2024 году удвоить свою операционную мощность, чтобы она обеспечивала примерно 6,0 эфиров в секунду.

Акции Coherus BioSciences выросли на 35,8% после того, как компания сообщила, что фармацевтический регулятор США одобрил ее инъектор для ее противоинфекционного препарата.