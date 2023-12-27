МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Нефтяные цены в среду падают, теряя завоеванные накануне позиции, сообщает Reuters. Инвесторы следят за событиями в Красном море, где возобновляются перевозки, несмотря на нападения хуситов на суда во вторник.

По состоянию на 14.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 54 цента, или 0,6%, до 80,53 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 65 центов, или 0,8%, до 74,92 доллара за баррель.

Датская компания Maersk сообщила, что планирует отправить несколько десятков контейнеровозов через Суэцкий канал и Красное море в ближайшие недели. Ранее компания временно приостановила перевозки по этому маршруту из-за произошедших в этом месяце нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда.

Французская транспортная компания CMA CGM также собирается возобновить навигацию в Красном море после развертывания многонациональной оперативной группы в этом регионе.

"Я думаю, нам стоит понаблюдать за тем, приведет ли усиленное патрулирование и изменение маршрутов судов к снижению числа нападений", — отметил аналитик Investec Каллум Макферсон.

Во вторник и Brent, и WTI прибавили более 2% на фоне новых нападений на суда в Красном море, усиливших опасения относительно перебоев с поставками.

Перспективы продолжительной кампании ЦАХАЛ в Газе также остаются важным драйвером настроений инвесторов.

В среду израильские силы продолжали оказывать давление на центральные районы сектора с суши, моря и воздуха. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил во вторник, что война в Газе будет продолжаться "много месяцев".

Отгрузка нефти в Новороссийске была приостановлена в среду ввиду шторма. Однако экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума рядом с новороссийским портом уже возобновился, сообщило министерство энергетики Казахстана.

Коммерческие запасы нефти в США могли сократиться на минувшей неделе на 2,6 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов и бензина, вероятно, выросли, полагают опрошенные Reuters аналитики.

Данные по запасам Американского института нефти (API) выйдут в среду, а Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США — в четверг. Сроки сдвинуты на день из-за длинных рождественских выходных.