МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду достигли более чем 3-недельного максимума. Как сообщает Reuters, трейдеры покупают этот драгоценный металл в ожидании снижения процентных ставок в США в следующем году. Ослабление доллара США и доходности казначейских облигаций также оказало поддержку котировкам золота.

По состоянию на 15.24 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до максимума с 4 декабря 2074,49 доллара за унцию. За год котировки могут показать рост более чем на 13%, что станет для них лучшим результатом с 2020 года.

Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,8%, до 2086,30 доллара за унцию.

Индекс доллара опустился к 5-месячному минимуму и может продемонстрировать годовое снижение впервые с 2020 года. Ослабление доллара делает золото более привлекательным для иностранных покупателей. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится около 5-месячных минимумов.

"В преддверии нового года центробанки по всему миру, судя по всему, сигнализируют о вероятном снижении процентных ставок. Учитывая это, ценам на золото остается лишь расти", — отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик RJO Futures.

Федеральная резервная система начнет новый год с очередных доказательств устойчивого ослабления ценового давления в США. Опубликованный на прошлой неделе индекс цен расходов на личное потребление (PCE) впервые с марта 2021 года опустился ниже отметки 3%.

Существуют некоторые сомнения и оговорки, а ситуация может измениться, однако наш базовый сценарий предполагает, что ФРС не собирается снова повышать процентные ставки, говорит Кунал Шах, ведущий аналитик в Nirmal Bang Commodities.

Замедление инфляции в США придало еще больше убедительности ожиданиям аналитиков в отношении понижения ставки ФРС в марте 2024 года. Судя по разработанному CME инструменту FedWatch, трейдеры оценивают вероятность такого понижения в 80%.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

Спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 24,23 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,7%, до максимума с 19 июля 985,07 доллара за унцию.

Палладий подскочил в цене на 0,4%, до 1178,30 доллара за унцию. Между тем котировки палладия могут продемонстрировать самое сильное годовое падение с 2008 года.