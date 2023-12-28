МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть остаются почти неизменными на торгах в четверг после сильного падения на предыдущий сессии. Как сообщает Reuters, опасения инвесторов в отношении помех судоходству в Красном море пошли на спад, хотя в целом напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать.

К 07.36 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2 цента, до 79,75 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI просели на 3 цента, до 74,08 доллара за баррель. В среду котировки откатились примерно на 2% после того, как стало известно, что крупнейшие судоходные компании возобновляют транзит через Красное море.

"Опасения в отношении судоходства в Красном море ослабли, хотя сохраняется озабоченность из-за напряженности на Ближнем Востоке в целом, особенно из-за вовлеченности в события Ирана ", — говорит президент NS Trading Хироюки Кикукава.

"Рынок, вероятно, снова попробует пойти в рост… возможно, в начале нового года — на ожиданиях восстановления спроса на топливо благодаря смягчению денежно-кредитной политики в США и увеличению спроса на керосин зимой в Северном полушарии", — полагает Кикукава.

Датский судоходный гигант Maersk заявил, что запланировал проход нескольких десятков своих контейнеровозов через Суэцкий канал и Красное море в ближайшие недели. Ранее компания вынуждена была временно приостановить использование этих акваторий в своих маршрутах ввиду атак хуситов.

Вероятность продолжительной израильской военной кампании в Газе и расширение географических рамок конфликта в форме атак на суда в Красном море остаются ключевыми драйверами настроений рынка.

Израильские силы продолжают наносить удары по центральной части сектора Газа с суши, воздуха и моря. Во вторник глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война будет продолжаться "многие месяцы".

Позднее в четверг будут опубликованы данные Управления энергетической информации Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Их выход был отложен на день из-за длинных рождественских выходных.

Вышедшие в среду данные Американского института нефти (API) продемонстрировали, что запасы нефти в США увеличились 16-22 декабря на 1,84 млн баррелей, в то время как опрошенные Reuters аналитики ожидали уменьшения запасов на 2,7 млн баррелей.