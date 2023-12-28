МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг повышаются, причем подъем возглавили горнорудный и страховой секторы, передает Reuters. Этот год должен завершиться на рынках в позитивном ключе на фоне сохраняющихся надежд на снижение процентных ставок мировых центральных банков в следующем году.

К 08.11 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 прибавил 0,3% и завис вблизи 23-месячного максимума, достигнутого две недели назад.

Сектор базовых ресурсов, в который входят акции ведущих горнодобывающих фирм Европы, утром возглавил прирост, добавив 0,7%. Он повышается уже третью сессию подряд. Страховой сектор набрал 0,5%.

Индекс STOXX 600 с начала года поднялся почти на 13%, при этом секторы технологических компаний и ретейлеров вошли в число лидеров.

Мировые рынки повышаются с середины декабря, когда ФРС намекнула, что в следующем году рассмотрит возможность снижения процентных ставок. При этом ЕЦБ не разделяет такую точку зрения.

Объемы торгов, как ожидается, останутся низкими перед Новым годом.

Акции Vestas Wind Systems растут шестую сессию подряд. Сегодня они добавили 2,3% после того, как датский производитель турбин для ветроэлектростанций сообщил, что получил в США крупный заказ.