МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Доллар США снизился в четверг, а иена, евро и фунт поднялись против него до максимумов за пять месяцев, сообщило агентство Reuters. Давление на доллар оказывают ожидания значительного понижения процентных ставок в 2024 году.

Индекс доллара обновил пятимесячный минимум на уровне 100,76. Вероятно, она закончит год снижением на 2,6%. Предыдущие два года индекс завершал на позитивной территории.

"В праздничный период нет информации, которая определяла бы направление торгов, поэтому рынки просто продолжают делать то, что делали раньше — понижать доходность казначейских облигаций, повышать курсы акций и, на самом деле, рассчитывать на самую мягкую посадку, что, соответственно, провоцирует продажи доллара", — сказал аналитик Monex Europe Ник Рис.

Самую сильную динамику в четверг продемонстрировала пара доллар США/иена, которая снизилась на 0,63%, до минимума с июля 140,93.

Иена очень чутко реагирует на измерения доходности десятилетних облигаций США, которая в среду впала почти на десять базисных пунктов, до минимального с июля уровня.

Тем не менее, благодаря росту ранее в этом году, пара доллар/иена пока находится на 7% выше уровня закрытия прошлого года.

Японская вещательная компания NHK сообщила в среду, что управляющий центрального банка Кадзуо Уэда не торопится сворачивать массированное стимулирование экономики, потому что риск устойчивого ускорения инфляции выше целевого уровня 2% невелик.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что рынки учитывают в котировках 88-процентную вероятность первого понижения в марте 2024 года. Трейлеры также ожидают, что до конца следующего года ФРС понизит ключевую ставку более чем на 150 базисных пунктов.

"Сейчас рынки ожидают более шести понижений ставки ФРС и не прогнозируют рецессии в США, что нам кажется слишком оптимистичным", — сказал Рис.

Он полагает, что вряд ли в ожиданиях рынке нет ошибок и не исключает восстановления доллара в январе.

После декабрьского заседания руководители ФРС неожиданно подавали сигналы о склонности к смягчению условий финансирования, не исключив понижения ставок в следующем году. В то же время другие ключевые центральные банки, включая ЕЦБ, подтверждали свою склонность к жесткой политике.

Тем не менее рынки учитывают в котировках понижение ключевой ставки ЕЦБ на 165 базисных пунктов в следующем году.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась по 1,1117, ранее в четверг обновив пятимесячный максимум на 1,11225. Вероятно, пара закончит год самым сильным ростом с 2020 года на 3,7%.

Британский фунт вырос против доллара США до максимума с августа 1,2825. Пара может закончить год самым сильным укреплением с 2017 года на 6%.

Пара доллар США/швейцарский франк упала 0,8395. Это — минимум с января 2015 года, когда центральный банк Швейцарии отменил ограничение роста франка против евро.

Ослабление доллара США обусловило укрепление индекса валют развивающихся рынков MSCI до нового максимума за 20 лет. Год этот индекс, вероятно, закончит самым сильным ростом с 2017 года на 5%.