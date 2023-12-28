МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг дешевеют. Как сообщает Reuters, необычно теплая для этого времени погода ограничивает спрос, а высокие объемы запасов оказывают давление на котировки.

Ближайшие европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подешевели на 1,52 евро, до 33,66 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Февральские контракты подешевели на 1,68 евро, до 34,22 евро за мегаватт-час.

В Великобритании ближайшие фьючерсы на природный газ подешевели на 4,18 пенса, до 85,80 пенса за терм.

"Западные ветры, распространяющие теплую погоду в Европе, и неопределенность относительно (метеорологической) ситуации в Северо-Западной Европе сохранятся до начала следующей недели", — отметил метеоролог LSEG Марчин Горски.

"Температуры воздуха будут на 2-7 градусов по Цельсию выше нормы, причем наиболее теплая погода будет наблюдаться на востоке", — добавил он.

На рынке природного газа в Великобритании ожидается небольшой дефицит предложения. По данным National Gas, предложение составит 222,4 млн кубических метров, а спрос — 227,3 млн кубических метров.

В четверг спрос на природный газ был значительно ниже сезонной нормы для этого времени года и составлял 263,5 млн кубических метров.

Высокие объемы ветровой электрогенерации также оказывают давление на спрос на природный газ со стороны электростанций.

В Великобритании пиковая ветровая генерация электроэнергии прогнозируется в среду на уровне 17,6 гигаватта при общей установленной мощности около 23 гигаватт, свидетельствуют данные Elexon.

Хранилища природного газа в Европе в настоящее время заполнены на 87%, согласно последним данным Gas Infrastructure Europe.

Углеродные квоты торговались в Европе в среду со снижением на 0,52 евро, по 79,47 евро за тонну.