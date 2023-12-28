МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг стабилизировались после роста до максимума более чем за три недели. Цены получают поддержку благодаря ослаблению доллара США и снижению доходности казначейских облигаций на ожиданиях понижения процентных ставок ФРС в начале следующего года, передает Reuters.

В 10.05 по Гринвичу спот-цена на золото оставалась на уровне 2078,35 доллара за унцию. Ранее в четверг она подскочила к самому высокому уровню с 4 декабря, когда был достигнут рекордный максимум. Фьючерсы на золото на COMEX торговались по 2088,40 доллара за унцию.

Индекс доллара достиг нового 5-месячного минимума и, вероятно, завершит этот год со снижением. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится около минимумов с июля. Снижение доллара и доходности казначейских облигаций делает золото более привлекательным для инвесторов.

"Нехватка драйверов при низких уровнях ликвидности, вероятно, способствует тому, что котировки остаются почти без изменений. Следующим катализатором… вероятно, будут данные (рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению), а также отчет по рынку труда, которые выйдут в начале 2024 года", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Мы ожидаем повышения цен на золото в следующие 12 месяцев. Более слабые экономические данные и инфляция в США, вероятно, поспособствуют снижению процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, поддержит котировки золота", — добавил Стауново.

Участники рынка ждут выхода данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США в 13.30 по Гринвичу, надеясь получить более полное представление о перспективах денежно-кредитной политики ФРС.

Судя по разработанному CME индикатору FedWatch, инвесторы оценивают вероятность понижения процентных ставок ФРС в марте в 88%. Лишь месяц назад такая вероятность оценивалась в 21%.

Понижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в ноябре вырос примерно на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно опубликованным данным.

Спот-цена на серебро выросла на 0,4%, до 24,3393 доллара за унцию и может завершить этот год ростом примерно на 1,4%.

Платина оставалась у флэтовой линии, по 997,09 доллара за унцию, а палладий подешевел на 1,6%, до 1134,70 доллара за унцию.