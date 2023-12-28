МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть упали примерно на 1% на торгах в четверг. Как сообщает агентство Reuters, атаки хуситов на суда в Красном море более не вызывают сильных опасений, но напряженность на Ближнем Востоке в целом остается в центре внимания.

Около 10.26 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 97 центов, или 1,2%, до 78,68 доллара за баррель. Активность торгов невелика, так как у февральских фьючерсов в четверг наступает срок экспирации. Более активно торгующиеся мартовские фьючерсы просели в цене на 91 цент, или 1,1%, до 78,63 доллара за баррель.

Датский судоходный гигант Maersk заявил, что запланировал проход нескольких десятков своих контейнеровозов через Суэцкий канал и Красное море в ближайшие недели. Ранее компания вынуждена была временно приостановить использование этих акваторий для своих маршрутов ввиду атак хуситов.

Впрочем, возглавляемая США коалиция, целью которой было достичь снижения напряженности в Красном море, пока не смогла предпринять скоординированных действий.

Вашингтон заявил о создании оперативной группы еще неделю назад, но многие американские союзники не хотят связывать себя с этой акцией, что частично связано с вызванными конфликтом в Газе трениями. В рамках этого конфликта США твердо держатся произраильской позиции, несмотря на усиление международной критики по поводу действий правительства Нетаньяху.

Вероятность длительной израильской военной кампании в Газе и расширение конфликта в форме атак на суда в Красном море остаются ключевыми драйверами настроений рынка.

Израильские силы по-прежнему наносят удары по центральной части сектора Газа с суши, воздуха и моря. Во вторник глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война будет продолжаться "многие месяцы".

Позднее в четверг будут опубликованы данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Их выход был отложен на день из-за длинных рождественских выходных.

Опубликованные в среду данные Американского института нефти (API) продемонстрировали, что запасы нефти в США увеличились 16-22 декабря на 1,84 млн баррелей, в то время как опрошенные Reuters аналитики ожидали уменьшения запасов на 2,7 млн баррелей.

Участники рынка исходят из предпосылки о растущей вероятности понижения процентных ставок в Европе и США в 2024 году, что является позитивным фактором с точки зрения перспектив спроса на нефть.

"Рынок, вероятно, снова попробует подрасти… возможно, в начале нового года — на ожиданиях восстановления спроса на топливо благодаря смягчению денежно-кредитной политики в США и увеличению спроса на керосин зимой в Северном полушарии", — полагает президент NS Trading Хироюки Кикукава.