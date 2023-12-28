МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в предпоследний торговый день 2023 года торгуются разнонаправленно и при невысоких объемах сделок. При этом ключевой индекс S&P 500 колеблется вблизи своего исторического максимума, поскольку трейдеры продолжают надеяться, что ФРС США начнет снижать процентные ставки в марте, сообщает Reuters.

Рост котировок технологических гигантов на премаркете помогает оставаться в плюсе фьючерсам на Nasdaq, в то время как фьючерсы на S&P 500 торгуются у флэтовой линии.

В среду американский рынок акций несколько подрос. В ходе торговой сессии все три ведущих фондовых индекса балансировали между скромным снижением и небольшим подъемом, однако по итогам дня все-таки выбрались в плюс. При этом все три индекса, похоже, повысятся по итогам месяца, квартала и года.

В центре внимания сейчас находится S&P 500. Если ключевой индекс завершит торги выше своего январского рекорда закрытия в 4796,56 пункта, это подтвердит, что он вошел на территорию бычьего рынка после того, как в октябре 2022 года протестировал дно медвежьего рынка.

Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за данными о недельных заявках на пособия по безработице, которые ожидаются в 13.30 по Гринвичу и станут последним важным макроэкономическим фактором, способным повлиять на динамику рынков до конца 2023 года.

Оптимизм по поводу скорого снижения процентных ставок и возможной "мягкой посадки" экономики США в следующем году, а также ажиотаж вокруг искусственного интеллекта помогли рынку акций США вырасти в 2023 году. Однако все еще сохраняются опасения насчет того, что экономика начнет сильнее замедляться, когда последствия роста стоимости заимствований проявятся в полном объеме.

"В следующем году ожидается идеальный баланс, инфляция, вероятно, замедлиться, а экономика США останется достаточно динамичной, однако риск возвращения медвежьих настроений все-таки существует", — считает Сюзанна Стритер, директор по денежным средствам и рынкам в Hargreaves Lansdown.

Согласно инструменту FedWatch от CME, денежные рынки сейчас с 86%-ной вероятностью ожидают снижения целевой ставки по федеральным фондам как минимум на 25 базисных пунктов по итогам мартовского заседания ФРС США.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс DJIA торговались с понижением на 49 пунктов, или 0,13%, фьючерсы e-mini на S&P 500 — с повышением на 0,75 пункта, или 0,02%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — с повышением на 37,75 пункта, или 0,22%.

Торгуемые в США бумаги китайских компаний выросли на премаркете после того, как китайские "голубые фишки" в четверг показали наибольший рост за последние пять месяцев на фоне сильного притока иностранного капитала.

Акции Alibaba Holdings, PDD Holdings и JD.Com Inc прибавили от 1,4% до 3,7%.