МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг перешли к снижению после роста к более чем 3-недельному максимуму ранее в ходе сессии. Как сообщает Reuters, повышение доходности казначейских облигаций оказало некоторое давление на цены, несмотря на ожидания понижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в начале следующего года.

По состоянию на 14.35 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 2072,79 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки подскочили к максимуму с 4 декабря 2088,29 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,5%, до 2082,60 доллара за унцию.

"В настоящее время объемы торгов невелики на всех рынках, и обычно это способствует низкой волатильности, в особенности, когда цены приближаются к таким уровням как рекордный максимум", — отметил Крис Гаффни из EverBank.

Индекс доллара держится около 5-месячного минимума и, вероятно, завершит этот год со снижением. Доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, но остается около минимумов с июля.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло. Это может указывать на то, что рынок труда продолжает ослабевать в конце 4-го квартала 2023 года.

Судя по разработанному CME индикатору FedWatch, инвесторы оценивают вероятность понижения процентных ставок ФРС в марте в 87%.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

"Мы ожидаем повышения цен на золото в следующие 12 месяцев. Более слабые экономические данные и инфляция в США, вероятно, поспособствуют снижению процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, поддержит котировки золота", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг увеличился в ноябре примерно на 37% по сравнению с октябрем, продемонстрировали опубликованные в четверг данные гонконгского Департамента переписи населения и статистики.

Серебро снизилось в цене на 0,6%, до 24,094 доллара за унцию. По итогам этого года серебро может подорожать примерно на 1%.

Платина выросла в цене на 0,3%, до более чем 6-месчячного максимума 999,33 доллара за унцию, а палладий подешевел на 1,2%, до 1139,85 доллара за унцию.

По итогам этого года котировки платины и палладия, вероятно, снизятся.