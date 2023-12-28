МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в ходе предпоследней сессии года слегка повышаются на фоне небольших объемов торгов. Ключевой индекс S&P 500 колеблется у исторического максимума на фоне надежд на снижение ставок в начале следующего года, передает Reuters.

Из 11 субиндексов S&P растут 8. Лидируют акции сектора здравоохранения, набравшие 0,5%.

Субиндекс нефтегазового сектора просел на 0,4%. Цены на нефть снизились примерно на 1% — в свете ослабевающих опасений насчет перебоев в морском сообщении в Красном море и несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке.

В ходе торговой сессии среды все три ведущих фондовых индекса балансировали между скромным снижением и небольшим подъемом, однако по итогам дня все-таки выбрались в плюс. При этом все три индекса, похоже, повысятся по итогам месяца, квартала и года.

Если ключевой индекс завершит торги выше своего январского рекорда закрытия в 4796,56 пункта, это подтвердит, что он вошел на территорию бычьего рынка после того, как в октябре 2022 года протестировал дно медвежьего рынка.

Ориентированный на технологический сектор индекс Nasdaq 100 также может завершить год с лучшим результатом с 1999 года.

Оптимизм по поводу скорого снижения процентных ставок и возможной "мягкой посадки" экономики США в следующем году, а также ажиотаж вокруг искусственного интеллекта помогли рынку акций США вырасти в 2023 году. Однако все еще сохраняются опасения насчет того, что экономика начнет сильнее замедляться, когда последствия роста стоимости заимствований проявятся в полном объеме.

Как сегодня показали данные Министерства труда, рынок труда ослабевает: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю, истекшую 23 декабря, выросло до 218 000, тогда как ожидалось на уровне 210 000.

"Они (данные) указывают на некоторое замедление, что свидетельствует в пользу более быстрых действий ФРС для смягчения политики", — отмечает Томас Хайес, председатель Great Hill Capital LLC.

Согласно инструменту FedWatch от CME, денежные рынки сейчас учитывают 87%-ную вероятность снижения целевой ставки по федеральным фондам как минимум на 25 базисных пунктов по итогам мартовского заседания ФРС США.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 46,81 пункта, или 0,12%, до 37703,33 пункта, S&P 500 вырос на 9,61 пункта, или 0,20%, до 4791,19 пункта, Nasdaq Composite вырос на 34,68 пункта, или 0,23%, до 15133,86 пункта.

Торгуемые в США бумаги китайских компаний выросли после того, как китайские "голубые фишки" в четверг показали наибольший рост за последние пять месяцев на фоне сильного притока иностранного капитала.

Акции Alibaba Holdings, PDD Holdings и JD.Com Inc прибавили от 2,0% до 5,0%.

Акции CytoSorbents упали на 35,6%. При испытаниях устройства компании, предназначенного для сокращения кровопотери при операциях, основная цель не была достигнута.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,07 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,17 к 1.

В S&P зафиксировано 27 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в Nasdaq — 63 максимума и 17 минимумов.