МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в четверг на CBOT повышаются в цене после снижения в среду. После сообщений о подрыве на мине судна в Черном море в центре внимания рынка снова оказались риски для предложения, связанные с военной спецоперацией. Кроме того, Египет объявил тендер на закупку пшеницы после временного ослабления спроса, сообщает Reuters.

Цены на кукурузу и сою также растут, получая поддержку на фоне ослабления доллара и неопределенности относительно… в Бразилии.

По состоянию на 13.33 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 1%, до 6,29 1/2 доллара за бушель.

Балкер, направлявшийся к одному из дунайских портов для погрузки зерна, в среду подорвался на мине в Черном море, в результате чего два члена экипажа были ранены. Об этом в четверг сообщили украинские чиновники.

Как и во вторник, когда появились сообщения о том, что российский военный корабль в Крыму был поврежден в результате украинского удара, на рынке пшеницы в Чикаго наблюдается ралли. Новости о подрыве судна на мине в Черном море напоминают о сохранении рисков для безопасности поставок в этом регионе.

По словам трейдеров, реакция рынка на подобные инциденты, как правило, краткосрочная, поскольку перебои с морскими поставками, в том числе, по установленному Киевом зерновому коридору в Черном море, незначительны.

Участники рынка пшеницы также следят за последним египетским тендером, который является индикатором спроса на международном рынке.

В рамках этого тендера по самой низкой цене предлагается партия украинской пшеницы на условиях FOB, которая будет поставлена через Румынию. Российское, румынское и французское зерно также представлены на тендере, который все еще продолжается.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,4%, до 4,78 1/2 доллара за бушель, соя прибавила в цене 0,2%, до 13,23 1/2 доллара за бушель.

Метеопрогнозы предвещают неравномерные осадки далее на этой неделе в пострадавших от засухи центральных и северных регионах Бразилии. Ожидается, что в начале января дожди пройдут по всей стране.

Примерно одна треть посевов бразильской кукурузы и сои может пострадать от избыточных осадков, а на следующей неделе этот показатель, вероятно, сократится до 15-20%, согласно данным Commodity Weather Group.