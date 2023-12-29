МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ключевой британский индекс FTSE 100 повышается и может завершить неделю с приростом, сообщает Reuters. Акции поставщиков промышленных металлов растут на фоне повышения цен на медь, но подъем на рынке ограничен из-за снижения акций нефтегазового сектора.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 на момент написания статьи повысился на 0,1%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 просел на 0,1%. При этом оба индекса могут завершить неделю в плюсе.

За год FTSE 100 набрал более 3,7%. У индекса будет третий последовательный годовой прирост. FTSE 250 восстановился после потерь прошлого года и вырос за 2023 год более чем на 4,5%.

Акции поставщиков промышленных металлов повысились на 0,4%. Цены на медь выросли в свете перспективы снижения процентных ставок в США, благодаря которой улучшился прогноз относительно металлов.

Акции тяжеловесов нефтегазвого сектора теряют 0,1%, но за год набирают пока более 4,6%.

Тем временем данные показали, что цена на жилье в Великобритании в этом году снизились сильнее, чем ожидалось.

Акции сектора недвижимости опустились на 0,3%.

Акции поставщика железорудных окатышей Ferrexpo выросли на 4,8% в свете публикации годового отчета.