МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Доллар США немного укрепился в пятницу, но все равно готовится закончить год в минусе после роста по итогам двух предыдущих лет. Сейчас на американскую валюту оказывают давление ожидания скорого понижения ставок ФРС, передает Reuters.

В последний торговый день года доллар подрос, но динамика валютного рынка перед Новым годом была слабой.

После того как в начале 2022 года ФРС начала агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, динамику доллара определяет ожидаемая траектория процентных ставок.

Экономические данные неоднократно указывали на признаки замедления инфляции в США, и инвесторы переключили внимание на предполагаемые сроки понижения ставок ФРС. На декабрьском заседании центральный банк подал сигналы о склонности к смягчению политики, которые позволили участникам рынка ожидать скорого понижения стоимости финансирования.

К моменту написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия четверга на 0,12%, до 101,35. На предыдущей сессии он достигал минимума за пять месяцев 100,61.

Вероятно, по итогам декабря и по итогам года индекс потеряет более 2%.

"Рынки ожидают скорого понижения ставок ФРС и не уверены, что ЕЦБ будет понижать их так же быстро, поэтому доллар настолько слаб", — сказал главный аналитик Nordea Нильс Кристенсен.

"К тому же инвесторы склонны к риску, что также негативно для доллара", — добавил он, отметив, что ситуация может не измениться до запланированных на март заседаний центральных банков.

Пара евро/доллар на момент написания статьи торговалось по 1,1049, немного ниже достигнутого в четверг максимума за пять месяцев 1,11395. Этот год она, видимо, закончит ростом более чем на 3%, и он станет для нее первым победным годом с 2020-го.

Для пары британский фунт/доллар США этот год может стать самым успешным с 2017-го, так как она готовится закончить его ростом на 5%. На момент написания статьи пара торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2711.

После декабрьских заседаний руководители ЕЦБ и Банка Англии не сигнализировали о намерениях понижать ставки, но трейдеры по-прежнему рассчитывают на то, что перспектива смягчения политики ФРС в следующем году позволит другим центральным банкам поступить также.

"Похоже, что рынок завышено оценивает вероятность понижения ставок, но в Европе экономка не растет, а в США ее рост замедляется, в то время как инфляция в мире снижается", — сказал портфельный менеджер Quilter Investors Си-Джей Коуан.

"Как известно, ЕЦБ никогда не торопится менять курс политики, поэтому учет в котировках двух понижений его ставок к апрелю выглядит слишком агрессивным, даже если такое решение было бы правильным", — добавил он.

В пятницу норвежская крона укрепилась против евро и доллара, после того как центральный банк Норвегии сообщил, что в январе резко сократит покупки иностранной валюты для суверенного фонда благосостояния. Банк планирует сократить покупки до 350 млн крон в день с 1,4 млрд крон в день.

"Объявление о таком большом сокращении стало неожиданным", — сказал Кристенсен из Nordea.

"Это позитивно для норвежской кроны и поддержит ее начавшийся в декабре рост", — добавил он.

Японская иена, видимо, закончит третий год подряд на негативной территории против доллара США, причем на этот раз упадет более чем на 7%, оставаясь под давлением крайне мягкой политики Банка Японии.

Рынки ожидают, что в 2024 году банк откажется от отрицательных процентных ставок, но его руководители продолжают сигнализировать о склонности к сохранению мягких условий финансирования. Сигналов о том, какой из сценариев выберет центральный банк, они почти не подают.

Перспективы роста экономики и стабилизации инфляции в Японии в 2024 году хорошие, сказал экономист T. Rowe Price Аадиш Кумар.

"Попытки ужесточить политику за счет повышения ставок могут стать ключевым риском для этих перспектив. С учетом того, что Банк Японии не захочет рисковать и аннулировать результаты проделанной до сих пор хорошей работы, мы считаем, что он продолжит сигнализировать о склонности к мягкой политике и оставит ее мягкой", — добавил он.

На момент написания статьи иена снизилась против доллара на 0,3%, за доллар давали 141,835 иены.

Потери континентального юаня в этом году составят почти 3% в результате неустойчивого восстановления китайской экономики.

На континентальном рынке пара доллар/юань на момент написания статьи торговалась по 7,111, а на оффшорном — по 7,1286.