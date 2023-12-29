МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Цены на золото растут на торгах в пятницу и могут продемонстрировать наиболее значительное годовое повышение за прошедшие три года, сообщает Reuters. Инвесторы ждут от Федеральной резервной системы (ФРС) США начала смягчения денежно-кредитной политики уже в марте 2024 года.

Около 10.03 по Гринвичу спот-цена на золото прибавила 0,02%, до 2065,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX просели на 0,4%, до 2074,4 доллара за унцию.

С начала года золото подорожало примерно на 14%, так что по его итогам драгоценный металл может показать лучшую динамику с 2020. Котировки даже взлетели до исторического максимума 2135,4 доллара за унцию 4 декабря.

"В краткосрочной перспективе золото может торговаться по преимуществу в диапазоне 1950-2150 долларов. Уровень волатильности будет определяться макроэкономическими данными и связанными с ними ожиданиями в отношении близящегося понижения процентных ставок в США, но также неожиданным развитием геополитических рисков", — комментирует экономист Intesa Sanpaolo Даниэла Корсини.

Аналитики предполагают, что ралли цен на золото может продолжиться в 2024 году на фоне ослабления доллара и падения доходности американских гособлигаций, находящейся под давлением ввиду ожиданий понижения процентных ставок в начале наступающего года.

"На фоне бычьих ожиданий в отношении смягчения денежно-кредитной политики ФРС и непредвиденной эскалации геополитических рисков цены на золото могут достичь новых максимумов, причем самым высоким пиком может оказаться отметка 2300 долларов за унцию", — прогнозирует Корсини.

Понижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом и оказывает давление на доллар.

Индекс доллара опускается и нацелился на падение на 2% по итогам 2023 года, что может оказаться худшей динамикой с 2020 года. В предыдущие два года доллар продемонстрировал существенный рост. Доходность 10-летних американских гособлигаций немного выросла, но по-прежнему близка к самым низким отметкам с июля.

Спот-цена на серебро понизилась в пятницу на 1%, до 23,6901 доллара за унцию, а по итогам года может опуститься на тот же 1%.

Платина подешевела на 0,1%, до 1001,06 доллара за унцию, а палладий — на 1,5%, до 1115,62 доллара за унцию. Оба эти металла нацелились на понижение по итогам года, причем падение цены на палладий составляет 38%, то есть он может показать худшую динамику с 2008 года.