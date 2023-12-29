МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в пятницу вырос при поддержке сектора товаров личного потребления и автомобильного сектора, сообщило агентство Reuters. Индекс повысился третий год подряд благодаря надеждам на скорое снижение процентных ставок мировыми центральными банками.

FTSE 100 сегодня добавил 0,1% и вырос пятую неделю подряд. Кроме того, этот месяц стал для индекса самым успешным с января. При этом по итогам всего года FTSE 100 отстал от других ведущих мировых индексов, добавив лишь 3,8%.

Американский S&P 500 за весь год подскочил на 25%, а немецкий DAX — более чем на 20%.

Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 сегодня опустился на 0,2%, но вырос четвертую неделю подряд. Последний квартал стал для FTSE 250 лучшим в этом году, а текущий месяц — самым успешным за три года.

Оба индекса зафиксировали самую длительную череду недельных повышений с начала апреля.

Сектор товаров личного потребления подрос на 0,9%, достигнув двухнедельного максимума. Нефтегазовый сектор прибавил 0,7% на фоне роста цен на нефть.

Секторы недвижимости и инвестиционных трастов недвижимости возглавили потери, опустившись на 1,1%.

В декабре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены на жилье в Великобритании снизились на 1,8%, сообщила в пятницу компания Nationwide. Между тем снижение ставок по ипотечным кредитам в последние недели указывает на вероятность формирования рынком дна.

Что касается динамики за весь год, сектор аэрокосмических и оборонных компаний возглавил прирост, добавив более 67%.

Торги на британских рынках 1 января проводится не будут в связи с празднованием Нового года.