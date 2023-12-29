МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Доллар США нацелен завершить 2023 год с потерями впервые с 2020 года, испытывая давление со стороны ожиданий перехода Федеральной резервной системы к понижению процентных ставок в следующем году на фоне замедления инфляции, сообщает агентство Reuters.

Ключевые вопросы 2024 года касаются сроков первого понижения ставок ФРС, а также оснований, которые подтолкнут центральный банк США к такому шагу. Решение о смягчении денежно-кредитной политики может быть обусловлено стремлением избежать ее чрезмерной жесткости в условиях снижения темпа роста цен, либо резким замедлением роста американской экономики. Рыночные котировки уже учитывают агрессивное понижение процентных ставок ФРС и теперь одной из главных тем дискуссий стали пределы возможного падения доллара США.

"Доллар уже весьма заметно ослаб на ожиданиях начала цикла понижения ставок ФРС", — отмечает глава глобального отдела валютных операций Jefferies Брэд Бехтель.

Падение доллара ускорилось после декабрьского заседания ФРС, когда в центральном банке начали неожиданно сигнализировать о склонности к более мягкому курсу. Представленные после заседания прогнозы руководителей ФРС предполагают понижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. Рынки же ожидают еще более существенного смягчения, учитывая в котировках понижение ставки на 154 базисных пунктов.

Сигналы ФРС контрастируют с сигналами других центральных банков, в том числе Европейского центрального банка и Банка Англии, где по-прежнему намерены удерживать ставки на повышенном уровне длительное время.

"Думаю, они капитулируют, — говорит Бехтель. — Европейская экономика испытывает слишком серьезные проблемы роста, а инфляция замедляется достаточно быстро… что наблюдается и в Великобритании".

"Если все три центральных банка начнут понижать ставки, то доллару будет очень трудно значительно ослабнуть", — добавляет он.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины других основных валют, в пятницу торговался без существенных изменений, по 101,18, восстановившись от достигнутого в четверг пятимесячного минимума 100,61. По итогам года индекс может потерять 2,23%.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,07%, по 1,1069. В четверг пара поднималась до максимума за пять месяцев 1,11395. Пара нацелена завершить год ростом на 3,31%, что станет для нее лучшим результатом с 2020 года.

"Рынки рассчитывают на то, что в США понижение ставок начнется раньше, — отмечает главный аналитик Nordea Нильс Кристенсен. — Они не уверены, что ЕЦБ начнет понижать ставки также быстро, и поэтому доллар сейчас очень слаб".

"Кроме того, мы наблюдаем усиление склонности инвесторов к риску, что также является негативным фактором для доллара, — говорит он. — Слабость доллара может оставаться актуальной темой в 2024 году, до мартовских заседаний центральных банков".

Руководители ЕЦБ и Банка Англии не сигнализировали о намерениях понижать ставки, однако трейдеры учитывают в котировках понижение ставок ЕЦБ на 161 базисных пунктов в 2024 году, допуская, что два понижения ставок будут реализованы до апреля. Что касается Банка Англии, то от него ждут понижения ставок на 148 базисных пунктов.

"Похоже, что рынок завышено оценивает вероятность понижения ставок, но в Европе экономка не растет, а в США ее рост замедляется, в то время как инфляция в мире ослабевает", — говорит портфельный менеджер Quilter Investors Си-Джей Коуан.

"Как известно, ЕЦБ никогда не торопится менять курс политики, поэтому учет в котировках двух понижений его ставок к апрелю выглядит слишком агрессивным, даже если такое решение было бы правильным", — добавляет он.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без значительных изменений от уровня закрытия четверга, по 1,2733. Фунт нацелен завершить 2023 год ростом на 5,29% против доллара, показав самый сильный результат с 2017 года.

Пара доллар США/японская иена по итогам года может прибавить 7,91%. Иена остается под давлением крайне мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.

Рынки ожидают, что в 2024 году банк откажется от отрицательных процентных ставок, но его руководители продолжают сигнализировать о склонности к сохранению мягких условий финансирования. Сигналов о том, какой из сценариев выберет центральный банк, они почти не подают.

"Перспективы Японии в 2024 году выглядят обнадеживающе, — говорит экономист T. Rowe Price Аадиш Кумар. — Ожидается сильный рост экономики и улучшение ситуации с инфляцией, которая подает признаки стабилизации".

И все же, даже если Банк Японии поднимет ставки выше нуля, они все равно будут гораздо ниже, чем в США, добавляет он.

"Если за весь 2024 год они (Банк Японии) поднимут ставки до 50 базисных пунктов, я буду несколько удивлен, но такое может произойти, — говорит Бехтель. — Но даже если ФРС понизит ставки три раза, то разница между ставками все равно будет составлять около 4,5%, что делает владение иеной очень накладным".

Иена — востребованная валюта финансирования. Инвесторы используют прибыль, полученную от игры на понижение иены, для покупки других активов.

Биткоин подорожал на 0,8%, до 42 922 долларов, и на целен на рост на 159% по итогам года.