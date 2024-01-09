МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Медь торгуется у флэтовой линии во вторник — рынку не хватает значимых драйверов. Трейдеры ждут публикации на этой неделе данных по денежной массе в Китае и инфляции в США, сообщает Reuters.

К 06.36 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME держались у отметки 8441,5 доллара за тонну.

Наиболее активно торгующиеся февральские фьючерсы на медь на SHFE также остаются практически неизменными, на 68 230 юаней (9528,4 доллара) за тонну.

"Ее (медь) подталкивают то вверх, то вниз волны покупок или продаж. Алгоритмические участники торгов двигают цены в зависимости от уровня своих запасов, — комментирует трейдер. — Мы ждем публикации данных по денежному агрегату М2 в Китае и новым юаневым кредитам… а также индекса потребительских цен в США в четверг".

Индекс доллара немного вырос во время азиатской сессии. Ранее во вторник он опускался — ожидания трейдеров относительно снижения процентных ставок ФРС в этом году усилились ввиду надежд на значительное замедление инфляции в США.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME прибавили 0,1%, до 2239 долларов за тонну, никель подорожал на 0,4%, до 16 365 долларов за тонну, цинк — на 0,6%, до 2524 долларов за тонну, свинец — на 0,4%, до 2070,5 доллара за тонну, а олово подешевело на 0,6%, до 24 350 долларов за тонну.

Фьючерсы на никель на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 1,2%, до 126 010 юаней за тонну, свинец — на 0,2%, до 16 145 юаней за тонну. Алюминий подешевел на 0,8%, до 18 965 юаней за тонну, олово — на 1%, до 203 840 юаней за тонну, цинк — на 0,2%, до 21 220 юаней за тонну.

Февральские контракты на глинозем на Шанхайской фьючерсной бирже упали в цене на 6,5%, до 3187 юаней за тонну, то есть оказались в районе 2-недельного минимума. В прошлом месяце котировки подскочили на 13% на фоне сомнений в устойчивости предложения бокситов в Гвинее, являющейся крупным производителем этого сырьевого товара.

Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, подскочили к максимуму с июня 2023 года 569 100 тонн. Запасы никеля на складах LME достигли максимума с июля 2022 года 64 896 тонн.