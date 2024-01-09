МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei во вторник завершил сессию на максимальном уровне с марта 1990 года, сообщило агентство Reuters. В ходе торгов инвесторы активно покупали бумаги полупроводниковых компаний, ориентируясь на ралли в технологическом секторе, произошедшее накануне на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei закрылся с повышением на 1,16% до 33 763,18 пункта — на самой высокой отметке с марта 1990 года. Из 225 компонентов индекса выросли 156.

Более общий индекс Topix повысился на 0,82% до 2413,09 пункта.

Рост в Nikkei возглавили бумаги полупроводникового сектора. Накануне на Уолл-стрит значительно выросли бумаги американских производителей микрочипов — Nvidia и Advanced Micro Devices.

Акции Tokyo Electron подорожали на 3,28%, а Advantest — на 6,0%, благодаря чему Nikkei прибавил около 154 пунктов.

Рост котировок возглавили подскочившие на 9% акции компании DeNA, оказывающей преимущественно онлайн-услуги. После закрытия рынка в пятницу компания сообщила, что начинает подготовку к листингу своего партнера — агрегатора такси GO Inc.

Акции Nintendo, владеющей 12%-ной долей DeNA, также оказались среди лидеров, прибавив 4,4%.

Прошлый год оказался для Nikkei лучшим за последнее десятилетие. На протяжении года поддержку индексу оказывали ожидания относительно улучшения управления в японских компаниях.

После отката в самом начале 2024 года, ключевой индекс быстро восстановился и достиг наиболее высокой отметки со времен экономического бума в Японии конца 1980-х — начала 1990-х.

"На мой взгляд, ожидать коррекции на этой или на следующей неделе, возможно, несколько преждевременно, однако в ближайшей перспективе трудно будет избавиться от некоторой настороженности или даже от пессимизма", поскольку в ближайшие месяцы рынки будут оценивать последствия очередных решений по денежно-кредитной политике ФРС США и Банка Японии, как указывает главный аналитик-стратег по макроэкономическому анализу в Nomura Нака Мацудзава.

После того как нефть в понедельник подешевела примерно на 4% из-за резкого снижения цен ведущим экспортером — Саудовской Аравией, — акции нефтегазового сектора оказались среди аутсайдеров.

Субиндекс горнодобывающего сектора Токийской фондовой биржи снизился на 1,23%. Субиндекс сектора морского судоходства потерял 2,26%, показав худший результат из 33 отраслевых субиндексов.