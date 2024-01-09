МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня практически неизменны, передает Reuters. Распродажа в секторе основных видов сырья частично нивелировала рост акций сферы здравоохранения. Инвесторы ждут выхода экономических данных, чтобы понять, какого курса денежно кредитной-политики в этом году будет придерживаться ЕЦБ.

Панъевропейский индекс STOXX 600 на момент написания обзора держался у отметки 478,24 пункта.

Акции компаний из сферы здравоохранения выросли на 0,6% при поддержке акций ArgenX, повысившихся на 2,7%.

Акции сферы основных ресурсов снизились на 0,6%, следуя за ценами на недрагоценные цветные металлы.

На настрой повлияло то, что промышленное производство в Германии в ноябре внезапно сократилось в сравнении с октябрем. Это уже шестое подряд снижение на месячной основе.

Участники рынка также сосредоточены на данных по безработице в еврозоне за ноябрь, которые выйдут в 10.00 по Гринвичу.

Что касается акций отдельных компаний, бумаги Trigano выросли на 2%. Этот французский производитель автодомов сообщил о росте продаж в 1-м квартале.