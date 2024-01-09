МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 во вторник растет после ралли, произошедшего накануне в США, где падение доходностей гособлигаций укрепило надежды на снижение процентных ставок. Как сообщает Reuters, наиболее сильный рост котировок демонстрируют акции фармацевтического и биотехнологического секторов рынка.

На момент написания статьи индекс "голубых фишек" FTSE 100 прибавил 0,2%, в то время как индекс среднего бизнеса FTSE 250 понизился на 0,2%.

Нефтегазовый сектор прибавил 0,4%, поскольку цены на нефть стабилизировались после почти 3%-ного падения в ходе предыдущей сессии.

Возглавили рост рынка бумаги фармацевтического и биотехнологического секторов, набравшие 1%.

Доллар приостановил свое восхождение, в то время как доходности ключевых 10-летних гособлигаций Великобритании снизились вслед за доходностями аналогичных бумаг в США.

Опубликованные отраслевые данные показали, что рождественские продажи британских ретейлеров были довольно низкими. В свою очередь, это может усилить опасения по поводу того, что экономика страны, возможно, уже вошла в легкую рецессию.

Индекс компаний розничной торговли снизился на 0,5%.

Акции дискаунтера B&M упали на 2,0%, возглавив снижение индекса FTSE 100, на фоне замедлившегося роста скорректированных продаж в основном бизнесе розничной сети в Великобритании.