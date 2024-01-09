МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть восстанавливаются на торгах во вторник после самого крупного за месяц падения в понедельник, сообщает Reuters.

Около 10:20 по Гринвичу нефть Brent торговалась с повышением на 1,89%, по 77,55 доллара за баррель. В понедельник фьючерсы обвалились на 3,4%, утратив все завоеванные на предыдущей неделе позиции. При этом фьючерсы на WTI опустились ниже 71 доллара за баррель. Саудовская Аравия осуществила более значительное, чем ожидалось, снижение официальных цен реализации нефти. Цены на другие ближневосточные сорта нефти в понедельник также падали.

Свою роль в падении котировок сыграло и то, что хедж-фонды и другие инвестменеджеры очень активно открывали короткие позиции — за неделю 27 декабря — 2 января совокупная чистая короткая позиция по Brent и WTI увеличилась на 61 000 контрактов, свидетельствуют данные ICE и американской Комиссии по срочной биржевой торговле. Увеличение числа коротких позиций оказалось самым существенным с марта и вторым по величине с 2017 года.

Минувший год оказался первым после 2020 года, по итогам которого было зафиксировано падение цен на нефть. Это произошло ввиду увеличения добычи в странах вне ОПЕК+ и обеспокоенности по поводу замедления спроса в 2024 году — в том числе в Китае, который является ключевым импортером. Впрочем, противостояние Израиля и ХАМАС, предположительно связанные с ним атаки хуситов на суда в Красном море, а также прекращение нефтедобычи на крупнейшем ливийском месторождении Эль-Шарара поддерживают цены.

Несмотря на возникшие проблемы с поставками, "рынок нефти вновь испытывает опасения прежде всего относительно перспектив спроса после понижения цен Саудовской Аравией", говорит Чару Чанана, рыночный стратег-аналитик в Saxo Capital Markets Pte. "Мы ожидаем, что нефть продолжит торговаться в боковом тренде, так как эффект от опасений по поводу спроса и увеличения добычи вне ОПЕК+ нивелируется сокращением добычи ОПЕК+ и напряженностью на Ближнем Востоке", — добавляет он.

Усиливается беспокойство в отношении возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Хезболла" сообщила об убийстве своего высокопоставленного командира на юге Ливана. Госсекретарь США Энтони Блинкен в эти дни совершает тур по региону, пытаясь добиться смягчения напряженности и предупреждая о возможности перерастания столкновений в более широкий конфликт.

В фокусе внимания трейдеров — ежемесячный отчет о перспективах рынка энергоносителей (STEO) Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Его публикация состоится позднее во вторник. Учитывая то, что добыча нефти в стране взлетела в прошлом году до рекордного уровня, обновленные прогнозы привлекут повышенный интерес участников рынка.