МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут после падения к 3-недельному минимуму в ходе предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) усилились после выхода данных, указавших на ожидания замедления инфляции в этом году.

По состоянию на 10.32 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 2037,50 доллара за унцию. В понедельник котировки упали к минимуму с 18 декабря. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 2043,90 доллара за унцию.

"Все были очень оптимистично настроены относительно того, что первое снижение процентных ставок ФРС состоится в марте… однако в конце декабря эти ожидания несколько изменились, а экономика США по-прежнему демонстрировала устойчивость", — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Более позитивные, чем ожидалось, данные по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе, наряду с протоколами последнего заседания ФРС, просигнализировавшими о неопределенности сроков снижения процентных ставок, поумерили ожидания относительно начала смягчения денежно-кредитной политики.

Участники рынка в настоящее время оценивают вероятность сокращения процентных ставок ФРС на заседании, намеченном на 19-20 марта, в 58%, согласно разработанному CME индикатору FedWatch.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, потребители ожидают замедления инфляции, а также темпов роста доходов и расходов в течение нескольких следующих лет.

В центре внимания инвесторов находится индекс потребительских цен (CPI), а также индекс цен производителей (PPI) США, которые будут представлены четверг. Аналитики ожидают, что эти данные укажут на замедление темпов инфляции в декабре.

"Цены на золото остаются намного выше 2000 долларов за унцию. В краткосрочной перспективе котировки могут продемонстрировать рост… Если рынок будет разочарован сроками или темпами снижения процентных ставок ФРС, то цены на золото могут снизиться", — отметили в HSBC.

Спот-цены на серебро подскочили на 0,5%, до 23,20 доллара за унцию, платина оставалась у флэтовой линии, на 946,21 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,9%, до 988,17 доллара за унцию.