МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США во вторник начались со снижения, сообщило агентство Reuters. Акции компаний со сверхкрупной капитализацией оказались под давлением растущей доходности американских гособлигаций. Инвесторы умерили свои ожидания относительно скорого начала снижения ставок, пока ждут двух докладов по инфляции, которые выйдут на этой неделе.

Dow Jones Industrial Average после открытия снизился на 159,46 пункта, или 0,42%, до 37 523,55 пункта. S&P 500 потерял 21,61 пункта, или 0,45%, до 4741,93 пункта, а Nasdaq Composite — 99,64 пункта, или 0,67%, до 14 744,13 пункта.