МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены на золото растут во вторник, так как инвесторы спешат воспользоваться падением котировок на предыдущей сессии и активно покупают металл. Как сообщает Reuters, фокус внимания рынка сместился на данные США по инфляции, которые будут представлены позднее на этой неделе. Этот отчет сможет пролить свет на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 14.41 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,4%, по 2035,19 доллара за унцию. В понедельник цены опустились до самого низкого уровня более чем за три недели. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,4%, до 2041,70 доллара.

"Мы наблюдаем некоторую спекулятивную активность после падения. Полагаю, что трейдеры на рынке золота по-прежнему придерживаются правила о покупках на падении, особенно быки", — сказал Джим Вайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, потребители ожидают замедления инфляции, а также постепенного роста доходов и расходов в течение нескольких следующих лет.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман завила в понедельник о том, что денежно-кредитная политика, которую проводит центральный банк США, представляется "достаточно сдерживающей".

Участники рынка в настоящее время оценивают вероятность сокращения процентных ставок ФРС на заседании, намеченном на 19-20 марта, в 60%, согласно разработанному CME индикатору FedWatch.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

В центре внимания инвесторов находится индекс потребительских цен (CPI), а также индекс цен производителей (PPI) США, которые будут представлены четверг. Аналитики ожидают, что эти данные укажут на замедление темпов инфляции в декабре.

Если показатели инфляции превзойдут прогнозы, то ФРС, вероятно, не сможет начать сокращение ставок в скором времени, и это станет медвежьим фактором для рынков золота и серебра, добавил Вайкофф.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 23,1 доллара за унцию. Платина потеряла 0,8%, до 938,41 доллара, а палладий упал более чем на 1%, до 987,47 доллара.