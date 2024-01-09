МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Доллар США во вторник вырос против евро и упал против японской иены, сообщило агентство Reuters. Трейдеры ждут выхода в четверг данных по инфляции в США для получения ориентиров относительно того, когда Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок.

Биткоин снизился, но остается около самого высокого уровня с апреля 2022 года в свете растущих надежд на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в ближайшее время одобрит заявки на спотовые биткоин-ETF.

В декабре индекс доллара достиг пятимесячного минимума. Тогда инвесторы начали учитывать в котировках вероятность более раннего перехода ФРС к понижению процентных ставок на фоне данных, указывающих на движение годовой инфляции в сторону целевого уровня 2% и ослабление американской экономики.

Индекс доллара несколько восстановился в этом году после снижения американской валюты к концу 2023 года, которое, по мнению некоторых аналитиков, стало чрезмерным.

Между тем ожидания в отношении политики ФРС, вероятно, продолжат задавать направление доллару.

"В течение декабря главной темой было то, что ФРС действительно разворачивает курс политики на фоне более слабых экономических данных", — говорит Байпэн Рай, руководитель валютно-стратегического отдела CIBC Capital Markets в Торонто.

"На данном этапе мы учитываем значительное смягчение (денежно-кредитной политики) начиная с мартовского заседания. Возможно, некоторые участники рынка смотрят на то, что учтено в котировках и сбавляют темпы в наращивании коротких позиций по доллару, которые открывались в декабре", — добавляет он.

В центре экономических новостей на этой неделе будет индекс потребительских цен (CPI) США за декабрь, который выйдет в четверг. Ожидается, что общий CPI вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Если данные подтвердят, что инфляция продолжает замедляться, это может укрепить ожидания касаемо мартовского снижения ставок. Если же инфляция окажется выше ожиданий, то оценка вероятности мартовского снижения ставок может быть понижена.

Как показывает разработанный CME Group индикатор FedWatch, трейдеры рынка фьючерсов на ставки по федеральным фондам оценивают вероятность понижения ставок в марте в 64% против 70% неделю назад.

"Рынок все еще пытается нащупать почву под ногами в том, что касается траектории и сроков первого понижения ставок США", — говорит старший аналитик Bank of America Камал Шарма. Он ожидает начала понижения ставок ФРС на мартовском заседании.

Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи показывал повышение на 0,07%, до 102,37.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,05%, по 1,09445. Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,23%, по 1,2719.

Вышедшие во вторник данные показали, что базовая инфляция в столице Японии Токио в декабре, как и в ноябре, замедлилась. Это может ослабить давление на Банк Японии в сторону скорого отказа от крайне мягкой политики.

Пара доллар США/японская иена торговалась с понижением на 0,26%, по 157,51.

Биткоин к моменту написания статьи снизился на 1,12%, до 46 470 долларов, после роста в понедельник до максимума за 21 месяц 47 281 долларов.