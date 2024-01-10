МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги на максимуме за 34 года, сообщило агентство Reuters. Акции технологического сектора повысились вслед за аналогичными бумагами в США. Снижение иены привело к росту акций экспортеров.

Nikkei повысился на 2,01% до 34441,72 пункта, максимума с февраля 1990 года. Индекс впервые с марта 1990 года преодолел отметку 34 000 пунктов.

Более широкий индекс Topix вырос на 1,3% до 2444,48 пункта, максимума с марта 1990 года.

"Nikkei вырос до уровня 34 000 пунктов, и это подтолкнуло инвесторов к дальнейшим покупкам акций", — говорит Масахиро Итикава, главный рыночный стратег в Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

S&P 500 и DJIA накануне снизились, но ориентированный на технологический сектор Nasdaq слегка подрос.

"Снижение иены поддержало акции в Японии. Ранее иена росла к доллару, что сказывалось на настрое и ограничивало повышение Nikkei в конце прошлого года", — отмечает Сюутару Ясуда, рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute.

Иена в ходе азиатских торгов снизилась к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в США, ожидающихся на этой неделе. Эти данные могут повлиять на политику ФРС США.

Снижение иены благотворно для экспортеров, поскольку из-за него увеличивается стоимость зарубежной прибыли при пересчете в иены, когда компании переводят ее в Японию.

Акции Fast Retailing, оператора сети магазинов одежды Uniqlo, выросли на 3,83%, оказав наибольшую поддержку Nikkei.

Акции поставщика оборудования для производства чипов Tokyo Electron набрали 1,91%. Акции поставщика керамических деталей Kyocera подскочили на 6,09%.

Акции Sony Group выросли на 3,82%, оказав наибольшую поддержку Topix. Акции производителя электроники Keyence подскочили на 4,86%.

Акции производителя компьютеров Fujitsu снизились на 1,94%, оказавшись лидером по потерям в процентном отношении.

Из 225 компонентов индекса 176 выросли, 47 снизились, а 2 не изменились.