МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Начавшееся на предыдущей сессии укрепление рубля продолжилось в среду. Как сообщает Reuters, поддержку рублю оказывают интервенции центрального банка и продажи иностранной валюты экспортерами после продолжительных новогодних каникул.

В 07.48 по Гринвичу рубль торговался с ростом на 0,4% против доллара США, на 0,3% против евро и на 0,4% против юаня, пары торговались по 89,52, 98,03 и 12,45.

В этом году Банк России проводит интервенции по немного скорректированной формуле, что должно оказать рублю поддержку. С 9 по 12 января банк планирует продавать иностранную валюту на 900 млн рублей в день.

"Рубль в основном поддерживают крупные продажи иностранной валюты центральным банком, — сказал Алексей Антонов из Alor Broker. — Кроме того, экспортеры начинают продавать доллары и юани, накопленные за время новогодних каникул".

"Сегодня пара доллар/рубль может опуститься ниже 89 и закрепиться на этом уровне", считает аналитики "Промсвязьбанка". По их прогнозу, в ближайшие дни пара может достигнуть диапазона 87,5-87,7.

Нефть Brent подорожала на 0,2%, до 77,73 доллара за баррель.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,7%, до 1 114,2 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,3%, до максимума с конца ноября 3 165,7 пункта.