МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы сегодня снова снизились, достигнув минимума с февраля 2019 года, сообщило агентство Reuters. В Гонконге зафиксирована уже семидневная череда снижений. В отсутствие катализаторов настрой у инвесторов минорный.

Индекс "голубых фишек" CSI 300 и Shanghai Composite потеряли по 0,5%.

Гонконгский Hang Seng просел на 0,6%, а Hang Seng China Enterprises лишился 0,5%.

В преддверии выхода данных по инфляции в США, ожидающихся на этой неделе, японский рынок акций завершил сессию на максимуме почти за 34 года, а другие индексы Азии оставались у минимумов за месяц.

Джейсон Лю, директор BNP Paribas по стратегии на рынке деривативов на акции в АТР, считает, что у китайского рынка акций в 2024 году будет мало пространства для роста, поскольку перспективы политики и ее применения четко не просматриваются.

Как он добавил, спад в начале года в Гонконге связан с тем, что нет "серьезных новых политических заявлений в системе Китая в целом".

Дун Чэнь, главный стратег по Азии в Pictet Wealth Management, сегодня заявил, что его фирма предполагает умеренное восстановление китайской экономики в 2024 году.

"Сектор недвижимости, скорее всего, продолжит негативно влиять на рост", — сказал он.

Инвесторы также учитывают неопределенность, связанную с предстоящими выборами на Тайване.

Власти Тайваня во вторник по ошибке объявили воздушную тревогу после того, как над южной частью острова пролетела китайская ракета-носитель с научным спутником.

Китай сегодня заявил, что запуски таких спутников регулярно проходят каждый год.

Индекс Comic Game, включающий акции небольших разработчиков игр с листингом на материковом Китае, потерял 2,8%, возглавив спад на рынке.

Акции производителей устройств на фотоэлементах выросли на 1,4%, опередив большинство секторов.

Акции технологических гигантов с листингом в Гонконге просели на 0,8%, продолжая снижение четвертую сессию подряд.