МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на медь немного выросли на торгах в среду на фоне ослабления доллара США. Кроме того, инвесторы, по-видимому, решили сделать паузу после того, как с начала года ставили на падение котировок, передает Reuters.

По состоянию на 10.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,2%, до 8384,5 доллара за тонну.

"Учитывая падение котировок в ходе восьми из последних девяти сессий, пришло время для какого-то рода консолидации рынка", — комментирует ведущий стратег-аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank Оле Хансен.

Достигнутый 28 декабря фьючерсами на медь на LME 5-месячный максимум и отмеченный во вторник локальный минимум разделяют 5%.

"По мере приближения публикации данных по инфляции доллар слабеет, что также обеспечивает некоторую поддержку (меди)", — добавляет Хансен.

Индекс доллара падает в среду в преддверии выхода данных США по инфляции в четверг. По словам Хансена, предполагается, что новая статистика способствует сохранению надежд на понижение ставок ФРС позднее в текущем году.

Наиболее активно торгующиеся февральские фьючерсы на медь на SHFE упали в среду в цене на 0,5%, до 67 810 юаней (9451 доллара) на фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Рост мировой экономики в 2024 году продолжит замедляться третий год подряд, и это усугубит долговое бремя многих развивающихся экономик. Такую оценку представил во вторник Всемирный банк.

Алюминий на LME снизился в цене в среду на 0,3%, до 2242,50 доллара за тонну, никель подешевел на 0,5%, до 16 200 долларов за тонну, цинк подорожал на 0,9%, до 2527 долларов за тонну, а свинец — на 1,6%, до 2085 долларов за тонну. Олово прибавило 0,1%, до 24 255 долларов за тонну.