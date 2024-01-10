МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть растут на торгах в среду второй день подряд. С одной стороны, котировки получают поддержку ввиду сомнений в устойчивости поставок ближневосточной нефти в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС, а также приостановки добычи на крупном ливийском месторождении. С другой стороны, опасения, вызванные вялым экономическим ростом, оказывают негативное давление на цены, а объем добычи в США увеличивается, сообщает Reuters.

В то время как страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти, чтобы воспрепятствовать падению цен, в США ее добыча в 2024 году достигнет рекордного максимума, сообщило во вторник Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По состоянию на 12.59 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 38 центов, или 0,5%, до 77,97 доллара за баррель. В ходе сессии они падали до 77 долларов. Фьючерсы на WTI прибавили в цене 32 цента, или 0,4%, до 72,56 доллара за баррель.

"Первые несколько недель торгов в новом календарном году часто сопровождаются такого рода волатильностью, — комментирует Оле Хансен из Saxo Bank. — Срыв поставок остается лишь эвентуальной угрозой, но физический рынок демонстрирует признаки вполне реальной слабости, что уменьшает эффект геополитических рисков".

Не слишком благоприятная динамика экономической активности в еврозоне оказывает давление на прогнозы спроса. В 4-м квартале 2023 года в еврозоне, возможно, наблюдалась рецессия, и перспективы ее экономики по-прежнему далеки от позитивных, заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

Во вторник цены на нефть прибавили примерно 2%, потеряв днем ранее более 3%. В воскресенье ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре на месторождении Эш-Шарара, где можно добывать до 300 000 баррелей в день.

"Создается впечатление, что на рынке сейчас достаточное предложение — это удерживает цены у недавних минимумов, — говорит Крэйг Эрлам, аналитик из OANDA. — Ничто из виденного нами в последнее время не меняет ситуацию, поэтому на рынках сохраняется волатильность, но в конечном итоге динамика весьма вялая".

Новые атаки на суда в Красном море со стороны хуситов и потенциальные перебои с морскими поставками нефти также поддерживают цены.

Опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, а также на увеличение запасов нефтепродуктов. США являются крупнейшим в мире потребителем нефти.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 15.30 по Гринвичу.