МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Доллар США стабилизировался в среду, сообщило агентство Reuters. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая выхода позднее на этой неделе данных по инфляции в американской экономике. Биткоин упал после заявления регулятора фондового рынка США о том, что опубликованная на его странице в социальной сети информация является фейком.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что неизвестные лица ненадолго получили доступ к ее аккаунту в сети Х и опубликовали ложное сообщение о том, что комиссия одобрила биткоин-ETF. Этого решения с нетерпением ждут на крипто-рынках.

Комиссия будет принимать решения по заявкам Ark Investments и 21Shares на выпуск биткоин-ETF позднее в течение дня. Рассмотрения ожидают еще более десятка аналогичных заявок, в том числе от компаний BlackRock, Fidelity и VanEck.

После опровержения SEC биткоин упал на 3,3%, до 44 600 долларов. Ранее он подскочил до максимума за 21 месяц на уровне 47 897 долларов.

В последние два месяца эту криптовалюту поддерживают ожидания одобрения биткоин-ETF, которое может привлечь на этот рынок миллиардные инвестиции.

По словам главного аналитика Pepperstone Криса Уэстона, рынок уже в полной мере учитывает одобрение ETF в котировках.

"Реальность такова, что большинство следящих за этой сагой полностью учитывают в котировках одобрение заявок со стороны SEC", — отмечает Уэстон.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, стабилизировался на уровне 102,49 после роста во вторник на 0,215%.

С начала января индекс вырос на 1%, а в декабре потерял 2%, так как трейдеры изменили оценку динамики понижения ставок ФРС.

На декабрьском заседании центральный банк прогнозировал понижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение 2024 года, тогда как рынки ожидали ее понижения на 160 базисных пунктов. Теперь они полагают, что ставка будет понижена на 140 базисных пунктов.

Трейдеры ждут выхода в пятницу данных по инфляции в США, которые помогут определить вероятность понижения ключевой ставки в марте. Согласно прогнозу экономистов, в декабре индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2022 года.

"Консолидация доходности казначейских облигаций США препятствует дальнейшему ослаблению доллара перед прояснением ситуации с инфляцией", — отмечает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

"Повышение стоимости фрахта ввиду напряженности в Красном море, возможно, не отразится в данных за декабрь, а значит мы можем стать свидетелями того, что сторонники мягкой линии в ФРС возьмут паузу на этой неделе", — добавляет она.

Недавние атаки йеменских хуситов в Краном море вызвали перебои в международной торговле на ключевом маршруте между Европой и Азией, так как война между Израилем и Хамас в секторе Газа отразилась на других районах Ближнего Востока.

Что касается других валют, то пара евро/доллар США выросла на 0,11%, до 1,0944. Иена снизилась на 0,57%, до 145,29 иены за доллар.

Норвежская крона укрепилась на 0,28% против евро после выхода данных, показавших, что инфляция в Норвегии в декабре замедлилась более существенно, чем ожидалось — до 5,5% против 5,8% в ноябре. Возможно это заставит центральный банк ускорить запланированное смягчение денежно-кредитной политики. Пара евро/норвежская крона торговалась по 11,2947.

Пара евро/шведская крона торговалась по 11,1980, почти не отреагировав на данные, указавшие на падение розничных продаж в Швеции в ноябре на 0,5% по сравнению с октябрем и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Аналитики Morgan Stanley считают целесообразными длинные позиции по паре норвежская крона/шведская крона, поскольку центральный банк Норвегии резко сокращает продажи своей валюты, а программа хеджирования валютных рисков центральным банком Швеции близка к завершению.

"Отсутствие потоков со стороны центральных банков означает, что динамика пары норвежская крона/шведская крона будет в большей степени зависеть от фундаментальных факторов, которые указывают на преимущество норвежской валюты перед шведской", — говорят в Morgan Stanley.