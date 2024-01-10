МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американские индексы S&P 500 и DJIA в начале торгов в среду придерживаются флэтовой линии. Как сообщает Reuters, инвесторы воздерживаются от крупных ставок перед выходом инфляционной статистики и отчетности ведущих банков позднее на этой неделе.

Dow Jones Industrial Average утром добавил 27,75 пункта, или 0,07%, до 37 552,91 пункта, а S&P 500 вырос на 3,44 пункта, или 0,07%, до 4759,94 пункта. Nasdaq Composite повысился на 19,99 пункта, или 0,13%, до 14 877,70 пункта.