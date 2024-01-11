МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доллар США снизился на торгах в Азии. Трейдеры ждут выхода позднее в четверг декабрьских данных по инфляции в США, чтобы понять, насколько реалистичны прогнозы, предполагающие пять снижений ключевой процентной ставки ФРС в этом году, передает Reuters.

В то же время слабые данные по зарплатам уронили японскую иену до минимума за шесть недель против евро.

Биткоин торговался на отметке 46 400 долларов, чуть ниже максимума за два года, так как инвесторы позитивно оценили одобрение в США биткоин-ETF. Это решение, которое открывает рынок для институциональных покупателей, учитывалось в ценах в течение последних месяцев, в результате чего с середины октября биткоин подорожал на 70%.

Австралийский и новозеландский доллар выросли против доллара США примерно на 0,3%, до 0,6721 и 0,6294 соответственно. При этом динамика была сдержанной, так как в 13.30 по Гринвичу будут опубликованы столь важные для рынков данные по инфляции в США.

Пара евро/доллар США выросла на 0,1%, до 1,0979, а пара фунт/доллар США — на 0,2%, до 1,2767.

Индекс доллара опустился на 0,1%, до 102,23. В последние месяцы прошедшего года американская валюта слабела, так как ФРС дала понять, что завершила цикл повышения процентных ставок и трейдеры начали учитывать их сильное снижение.

Хотя ставки на смягчение денежно-кредитной политики стали более умеренными и доллар США вырос, фьючерсы все еще учитывают совокупное снижение процентных ставок в этом года на 140 базисных пунктов, причем вероятность начала этого процесса уже в марте оценивается достаточно высоко.

"По нашему мнению, инвесторы все еще слишком оптимистично оценивают перспективы снижения ключевой процентной ставки ФРС", говорит Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank.

"Мы ожидаем дальнейшей корректировки этих прогнозов и предвидим некоторую поддержку для доллара США в течение ближайших 1-3 месяцев", — отмечает она.

На этом прогнозном горизонте и на фоне остановки роста экономики Германии Фоули ожидает снижения пары евро/доллар до 1,05.

По прогнозам экономистов, базовый индекс потребительских цен в США в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 0,3%, а годовой темп базовой инфляции замедлился до минимума с начала 2021 года 3,8%.

По словам аналитика Deutsche Bank Алана Раскина, "это означало бы, что снижение инфляция застопорилась", и центральному банку нет смысла торопиться со смягчением политики.

После резкого роста в среду пара доллар США/иена снизилась на 0,3%, до 145,39. Пара евро/иена в начале сессии торговалась на шестимесячном максимуме 159,99.

Вышедшие в среду данные показали, что в ноябре реальные зарплаты в Японии сократились 20-й месяц подряд, а руководители Банка Японии не хотят повышать ставки, пока не убедятся в стабильном росте оплаты труда.

Пара доллар США/юань отступила от одномесячного максимума 7,1621.