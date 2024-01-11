МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ведущие британские фондовые индексы в четверг повышаются. Сектор добычи недрагоценных металлов растет вслед за ценами на сырьевые товары. Между тем инвесторы ждут выхода инфляционной статистики в США, которая может прояснить траекторию движения процентных ставок ФРС, сообщает Reuters.

На момент написания обзора FTSE 100 поднялся на 0,5%, а FTSE 250 — на 0,3%.

Сектор добычи недрагоценных металлов возглавил подъем, добавив 1,4%. Цены на базовые металлы растут на ослаблении доллара и после того, как Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню несколько ниже, чем ожидали аналитики.

Акции Antofagasta подорожали на 3,6% после того, как RBC повысил их рейтинг до "выше рынка".

Акции Tesco подорожали на 1%. Крупнейший британский ретейлер второй раз за четыре месяца повысил годовой прогноз прибыли. Компания отчиталась о более существенном, чем ожидалось, росте базовых продаж в Великобритании за ключевой период рождественских праздников.

Бумаги Marks & Spencer упали на 3,7% и возглавили снижение в FTSE 100, несмотря на то, что компания отчиталась о более сильном, чем прогнозировалось, росте сопоставимых продаж за рождественский период.

Акции WPP подешевели на 1,8%. Рекламный гигант заявил, что изучает возможность продажи своей 40%-ной доли в Kantar, которая может быть оценена в сумму до 8 млрд долларов с учетом долга.

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к индексу потребительских цен (CPI) США за декабрь, который выйдет в 13.30 по Гринвичу. Эти данные позволят оценить возможные сроки начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС, что может повлиять на динамику процентных ставок по всему миру.