МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доллар США снизился в четверг. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут выхода позднее в течение сессии декабрьских данных по инфляции в США, чтобы понять, насколько реалистичны прогнозы, предполагающие пять снижений ключевой процентной ставки ФРС в этом году. В то же время слабые данные по зарплатам в Японии спровоцировали падение иены против евро до минимума за шесть недель.

Биткоин торговался по 46 400 долларов, чуть ниже максимума за два года, так как инвесторы позитивно оценили одобрение в США биткоин-ETF.

Это решение, которое открывает рынок для институциональных покупателей, учитывалось в ценах в течение последних месяцев, в результате чего с середины октября биткоин подорожал на 70%.

Главным для валютного рынка событием четверга станет выход данных по инфляции в США. Экономисты прогнозируют, что темп роста цен в декабре замедлился.

В последние недели доллар снижался, так как инвесторы все больше убеждались в том, что ФРС начнет понижать ставки в марте, но многие участники рынка считают такие ожидания завышенными.

По мнению главного рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона, данные могут сделать эти ожидания более умеренными.

"По-моему, рынок забегает далеко вперед, — сказал он. — Да, понижение ставок приближается, в этом почти не приходится сомневаться. Но думаю ли я, что ФРС собирается понизить ставки в марте, если в банковском секторе или на рынке недвижимости в США не будет проблем? Только в этих случаях центральный банк будет вынужден принять такие меры".

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,1% ниже уровня закрытия среды.

Фьючерсы учитывают совокупное снижение ключевой ставки ФРС в этом году на 140 базисных пунктов, причем вероятность начала этого процесса уже в марте оценивается примерно в 65%, а это значит, что котировки чувствительны к не совпадающим с прогнозами данным.

"По нашему мнению, инвесторы все еще слишком оптимистично оценивают перспективы снижения ключевой процентной ставки ФРС", — говорит Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank.

"Мы ожидаем дальнейшей корректировки этих прогнозов и предвидим некоторую поддержку для доллара США в течение ближайших 1-3 месяцев", — отмечает она.

На этом прогнозном горизонте и на фоне остановки роста экономики Германии Фоули ожидает снижения пары евро/доллар до 1,05.

По прогнозам экономистов, базовый индекс потребительских цен в США в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 0,3%, а годовой темп базовой инфляции замедлился до минимума с начала 2021 года 3,8%.

После резкого роста в среду пара доллар США/иена снизилась на 0,25%, до 145,39. Пара евро/иена ранее достигала шестинедельного максимума 160.

Вышедшие в среду данные показали, что в ноябре реальные зарплаты в Японии сократились 20-й месяц подряд, а руководители Банка Японии не хотят повышать ставки, пока не убедятся в стабильном росте оплаты труда.

Пара евро/доллар поднялась на 0,1%, до 1,0978, а фунт вырос против американской валюты на 0,2%, до 1,2764.

Пара доллар США/юань отступила от одномесячного максимума до 7,1702.