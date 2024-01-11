МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые рынки в четверг восстановились, а гонконгские индексы резко выросли после семидневного спада. Инвесторы покупали акции со сниженных уровней на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Индекс голубых фишек CSI 300 поднялся на 0,6%, а Shanghai Composite вырос на 0,3%.

Гонконгские индексы Hang Seng и Hang Seng China Enterprises подскочили примерно на 1,3%.

Азиатские фондовые рынки сегодня повысились перед выходом инфляционной статистики в США, которая может повлиять на решение ФРС о снижении процентных ставок. Криптовалютные рынки, тем временем, получили поддержку после одобрения в США торгуемых биржевых фондов (ETF), привязанных к биткоину.

Иностранные инвесторы сегодня купили акции китайских компаний на сумму около 4,2 млрд юаней (586,60 млн долларов) через систему Stock Connect. Это крупнейший дневной приток средств за две недели.

Между тем настроение у инвесторов остается не самым хорошим из-за отсутствия признаков улучшения ситуации в экономике. Инвесторы ждут выхода в ближайшие дни китайских данных по внешней торговле, инфляции и кредитованию, чтобы оценить темпы экономического восстановления.

Участники рынка также предполагают, что Народный банк Китая уже в этом месяце снизит процентные ставки.

Как указывает Тин Лу, старший экономист по Китаю в Nomura, вполне вероятно, что Народный банк Китая снизит ориентирные ставки кредитования в следующий понедельник.

Акции в секторах технологий искусственного интеллекта, оборонной промышленности и новых видов энергии повысились примерно на 2,5%. Бумаги разработчиков аниме-видеоигр выросли на 4,3%.

В Гонконге акции технологических гигантов поднялись на 2,2%, при этом бумаги Meituan выросли на 5,4%.

Акции оператора криптовалютных бирж и цифровых активов BC Technology Group Ltd подскочили на 11,9% на фоне общемирового подъема в криптовалютном секторе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вчера утвердила первые американские ETF, привязанные к биткоину.