МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фунт вырос против доллара США перед выходом данных по инфляции в американской экономике, сообщило агентство Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,1%, по 1,275. Против евро фунт снизился на 0,1%, за евро давали 86,02 пенса.

Управляющий Банка Англии, выступая в среду в парламенте, отказался обсуждать перспективы экономики, но отметил снижение ставок по ипотечным кредитам, спровоцированное мнением рынка о том, что центральный банк в этом году будет быстро понижать ключевую ставку.

Рынки фьючерсов с высокой степенью вероятности учитывают в котировках четыре понижения ставки центрального банка в этом году. Они не исключают, что банк начнет смягчать политику уже в мае, и уверены, что это произойдет не позднее, чем в июне.

"Мнения участников рынка о динамике ставок все больше расходятся, — сказал главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. — Ясно только то, что ставки будут понижены, а когда это произойдет — большой вопрос".

Он напомнил, что на предыдущем заседании центрального банка три члена Комитета по денежно-кредитной политике голосовали за повышение ставок, и вряд ли они быстро поменяют мнение на противоположное.

Последние данные показали, что в октябре британская экономика сократилась, что повысило риск рецессии.

На этой неделе крупнейшие британские компании розничной торговли, включая сети супермаркетов Tesco и Sainsbury, публикуют отчеты о продажах в рождественский период. Пока эти данные противоречивы.

Глава крупнейшей в Великобритании сети супермаркетов Tesco сказал в четверг, что с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы на 2024 год. Сеть Sainsbury сообщила о сильных продажах продовольственных товаров в рождественские дни, но и о слабом спросе на другие ключевые товары.

Британские потребители находятся под давлением высокой стоимости заимствований, которая находится на максимуме за 15 лет, и скачка инфляции, но рост их зарплат пока устойчив.

При поддержке едва ли не самых высоких процентных ставок в развитых странах в 2023 году фунт стал одной из наиболее успешно торгуемых против доллара валют: пара выросла на 5,2%, рост был самым сильным за шесть лет.

По прогнозу экономистов, общая инфляция в США в декабре ускорилась до 3,2% с 3,1% в ноябре, а базовая инфляция замедлилась до 3,8% с 4%.

В последние недели прошлого года доллар ослаб против других основных валют, так как инвесторы ожидали, что замедление инфляции наряду с ослаблением некоторых секторов экономики, включая производство, обусловят понижение процентных ставок в начале 2024 года.

В результате пара фунт/доллар торгуется недалеко от достигнутого в конце декабря максимума за четыре с половиной месяца.