МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы в четверг повышаются перед выходом ключевых инфляционных макроданных в США и на фоне повсеместного энтузиазма на криптовалютных рынках после того, как американский регулятор одобрил первые торгуемые биржевые фонды (ETF), привязанные к биткоину, передает Reuters.

Общемировой индекс MSCI поднялся на 0,3%. Фондовые индексы Лондона, Парижа и Франкфурта повышаются, а японский Nikkei по итогам торгов сегодня впервые с 1990 года превысил уровень 35 000 пунктов.

Такое позитивное настроение, вероятно, сохранится и в США: фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 добавили 0,3%, а все основные индикаторы волатильности и обеспокоенности снижаются.

Все внимание сегодня приковано к декабрьскому индексу потребительских цен (CPI) США, который будет опубликован в 13.30 по Гринвичу. Как показывает опрос Reuters, ожидается, что базовый CPI остался на уровне 0,3% в месячном сравнении, а в годовом выражении инфляция, как предполагается, замедлилась с ноябрьских 4% до 3,8%.

"Есть риск активных продаж на рынках при высоком показателе, — указывает Бен Беннетт, инвестиционный аналитик Legal and General Investment Management (LGIM) по Азиатско-Тихоокеанскому региону. — В случае низкого значения реакция может быть менее выраженной".

Доходность 10-летних гособлигаций США зависла чуть ниже 4%. Доходность 10-летних немецких бондов ранее сегодня достигла максимума почти за месяц после комментариев члена правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель, которая высказалась в пользу жесткой денежно-кредитной политики. На момент написания обзора доходность 10-летних гособлигаций Германии вернулась к 2,19%.

С начала года инвесторы обдумывают вопрос о том, как сильно и как скоро ФРС и другие центробанки снизят процентные ставки. Фьючерсы на федеральные фонды указывают на то, что трейдеры предполагают снижение ставок в этом году на 140 базисных пунктов, тогда как в конце 2023 года они предполагали снижение на 160 б. п.

Однако это все еще больше прогнозируемого ФРС снижения на 75 б. п. Согласно CME FedWatch, рынки учитывают в ценах 69%-ную вероятность снижения ставок в марте.

Президент ФРС — Нью-Йорк Джон Уильямс в среду заявил, что еще слишком рано говорить о снижении ставок, поскольку центробанк прошел еще не весь путь к возвращению инфляции к 2%-ному целевому уровню.

Беннетт из LGIM заметил, что инвесторы недооценивают риск рецессии в США. "Низкие показатели CPI в итоге могут стать признаком разочаровывающего спроса. Но до этого, вероятно, еще далеко", — считает он.

В центре внимания сегодня также находятся рынки криптовалют. Американские регуляторы в среду вечером одобрили первые в США торгуемые биржевые фонды (ETF), отслеживающие биткоин.

Хотя это одобрение давно уже ждали, оно стало переломным моментом для самой известной в мире криптовалюты. Ожидается, что большинство новых фондов начнут торги в четверг.

Директор Standard Chartered по анализу цифровых активов Джефф Кендрик полагает, что ввиду утверждения фондов и ожидающегося в апреле халвинга — сокращения выпускаемых биткоинов, из-за которого снижается предложение и, судя по прошлому опыту, растут цены, — к концу года криптовалюта может достичь 100 000 долларов.

"Если, как мы и ожидаем, будут притоки, связанные с фондами, то на конец 2025 года котировки вполне могут стать ближе к 200 000 долларов", — считает он, основываясь на предположении о том, что приток средств в новые американские ETF к концу года составит 50-100 млрд долларов.

Сегодня биткоин практически неизменен, находится чуть выше 46 000 долларов. С октября криптовалюта выросла более чем на 70%, пока инвесторы ждали решения регулятора.

Что касается более традиционных областей валютного рынка, японская иена отыграла часть потерь и на момент написания статьи торговалась по 145,43 за доллар. Накануне она понизилась на 0,9%. На этой неделе вышли данные, показавшие, что реальная заработная плата японских работников в ноябре сократилась 20-й месяц подряд. Между тем чиновники хотели бы дождаться роста зарплат, прежде чем повышать процентные ставки.

Доллар стабилизировался в преддверии выхода данных по инфляции в США. Стабилизация доллара, в свою очередь, помогла золоту подорожать на 0,5% до 2033,92 доллара за унцию и вырасти ценам на нефть Brent более чем на 1,5% до 78 долларов за баррель.

На предыдущей сессии нефть подешевела почти на доллар после неожиданного роста запасов в США, который вызвал тревогу по поводу спроса на крупнейшем нефтяном рынке.

Внимание инвесторов также будет сосредоточено на сезоне отчетности в США. В пятницу должны опубликовать результаты крупные банки JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.