МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Медь дорожает на торгах в четверг после падения по итогам восьми предыдущих сессий. Поддержку котировкам оказывает ослабление доллара. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие решения по ключевым ставкам Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 11.49 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,6%, до 8424 долларов за тонну. В среду они опускались до месячного минимума 8320 долларов за тонну.

"Наблюдаются кое-какие покупки на падении. Но ситуация может измениться на противоположную, если инфляция в США окажется высокой", — комментирует один из трейдеров.

Индекс доллара немного просел. Трейдеры ждут выхода данных по инфляции, чтобы оценить вероятность понижения ставок ФРС до пяти раз в этом году.

Если инфляция окажется ниже ожиданий, то это приведет к краткосрочному подъему цен, полагают в Sucden Financial. "В то же время это ралли едва ли будет устойчивым, так как краткосрочный импульс остается скорее негативным для алюминия и меди", — добавляют в брокерской фирме.

Ввиду избыточных запасов меди на складах LME этот металл торгуется на спот-рынке с дисконтом по сравнению с 3-месячными фьючерсами. На текущей неделе данный дисконт достиг рекордного максимума 108 долларов за тонну.

Цены на свинец в четверг подскочили к месячному максимуму 2121,5 доллара за тонну на фоне сомнений по поводу достаточности поставок в сезон высокого спроса на этот металл. По последним данным тонна свинца торговалась с повышением на 1,4%, до 2112,5 доллара. Производство вторичного (переработанного) свинца в Китае уменьшилось в декабре на 23% по сравнению с ноябрем, до 342 000 тонн, сообщает китайское агентство SMM.

Алюминий подорожал в четверг на 0,5%, до 2242,5 доллара за тонну, цинк — на 1,2%, до 2526,5 доллара, свинец — на 1,3%, до 2111 долларов, олово — на 0,7%, до 24 605 долларов.

Никель подешевел на 0,3%, до 16 380 долларов за тонну.

Цены на никель оказались под давлением в течение прошлого года ввиду роста поставок из Индонезии и увеличения запасов этого металла на сертифицированных LME складах.