МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг утратили часть завоеванных позиций, сообщило агентство Reuters. Данные, указавшие на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США, спровоцировали опасения относительно того, что процентные ставки могут остаться высокими в течение более длительного времени, чем прогнозировали участники рынка. После выхода этих данных доллар и доходность казначейских облигаций повысились.

Около 14.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 2024,99 доллара за унцию. До выхода данных США золото торговалось с повышением на 0,8%. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 2029,30 доллара за унцию.

Индекс доллара и доходность казначейских облигаций продолжили расти после выхода данных по инфляции в США. Ввиду по-прежнему высоких темпов роста цен снижение процентных ставок ФРС, ожидаемое рынками в марте, может быть отложено.

"Несколько более высокая, чем ожидалось, инфляция в США, вероятно, ограничит потенциал роста цен на золото в ходе сегодняшней сессии. Трейдеры по-прежнему ожидают снижения процентных ставок в марте", — отметил Таи Вонг, независимый нью-йоркский трейдер.

"Рост цен на золото несколько замедлился, а участники рынка надеются, что индекс цен производителей (PPI) в пятницу укажет на ослабление инфляции", — добавил он.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 31 декабря — 6 января снизилось на 1000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 202 000.

Согласно разработанному CME индикатору Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в марте в 63%. До выхода данных США в четверг эта вероятность оценивалась в 71%. Более высокие процентные ставки делают золото, не приносящее процентного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

Теперь в центре внимания рынка находятся данные PPI США, публикация которых намечена на пятницу. Эти данные могут внести некоторую ясность относительно перспектив процентных ставок ФРС.

"Участники рынка ожидают некоторого повышения индекса PPI по сравнению с предыдущими месяцами. Между тем мы не думаем, что эти данные станут сильным драйвером для цен на золото", — отметил Дэниел Гхали из TD Securities.

Серебро снизилось в цене на 0,4%, до 22,77 доллара за унцию, палладий подешевел на 0,3%, до 996,19 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,1%, до 919,80 доллара за унцию.